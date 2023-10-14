السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مظاهرة وسط لندن تطالب بإنهاء الاحتلال ووقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني

مظاهرات في لندن
مظاهرات في لندن

نظم آلاف الأشخاص، اليوم السبت، مظاهرة وسط العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وبدأ المشاركون الذين تجمعوا بالقرب من مقر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" خلال الصباح، مسيرة في العاصمة البريطانية قبل مظاهرة عصرا بالقرب من البرلمان ومقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في داونينغ ستريت.

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طفل فلسطيني يصطحب عصفوره ويطعمه خلال الهروب من قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة

كما رفع المشاركون أعلاما فلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات بينها "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا المجزرة" و"العقوبات لإسرائيل".

وبدأ العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة يوم السبت الماضي،  أسفر حتى اللحظة عن استشهاد أكثر من 2215 شهيدا، و8714 مصابا، وفي الضفة الغربية 54 شهيدا، وأكثر من 1100 مصاب، بينهم 614 طفلا و370 امرأة.

وقبل قليل، استهدفت غارة إسرائيلية، موقع عملية إنقاذ شمال قطاع غزة، الخدمات الطبية الفلسطينية وطواقم الدفاع المدني، بحسب وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية.

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مراسل "القاهرة الإخبارية": أكثر من 20 شهيدًا فى قصف الاحتلال لمنزل غرب مخيم جباليا

شكرى: مصر مستمرة فى العمل بكل جهد لإنهاء معاناة الفلسطينيين بغزة

وفي وقت سابق من اليوم، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن التطورات الخاصة بغزة استحوذت على قدر كبير من الحديث مع وزير الخارجية التركي، وهناك رؤية مشتركة حول أهمية العمل على تجاوز الآثار الإنسانية بالغة الخطورة التي تحدث للفلسطينيين في غزة، وضرورة احتواء هذا الصراع، مؤكدًا أن مصر مستمرة في العمل بكل جهد من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأضاف شكري، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي: إننا ننتهج سياسة قائمة على المبادئ بشكل ليس فيه أي ازدواجية أو تفرقة في إطار تطبيق الأحكام، وسنستمر في العمل لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد وزير الخارجية أنه يجب احترام القانون الدولي والإنساني في التعامل مع المدنيين بغزة.

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