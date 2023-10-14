السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طفل فلسطيني يصطحب عصفوره ويطعمه خلال الهروب من قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة

الطفل مع عصفوره
الطفل مع عصفوره

في أبهى معاني الإنسانية التي تتجسد فى أهالى غزة رغم كل ما يتعرضون له، حرص الطفل عزمي على الاحتفاظ بعصفوره الصغير والذي أنقذه من قذف الاحتلال الرئيسي، الطفل عزمى قرر أن يصطحب معه عصفوره بعد أن ترك بيته بسبب الصواريخ.

وجد هذا الصبي العصفور الصغير منذ عاميين ماضيين ومع إطلاق الصواريخ والهروب من الموت، ظل يجلس هذا الطفل في ملجأ داخل خان يونس ومعه عصفوره الذي يطعمه دائمًا. 

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الطفل عزمي ترك ملابسه وأصدقاؤه وكل ما يحبه فلا يمكنه التواصل مع رفاقه ولكنه لن يتخلى عن عصفوره، يقول خلال مقطع فيديو له: “الحياة صارت صعبة تركت أغراضي ومدرستي وأغراضي وصرنا خائفين كتير من الصواريخ”.  

لمشاهدة الفيديو أضغط هنا 

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت السبت، عن ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2215 وأكثر من 8700 مصاب. 

وذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن المطلوب فتح معابر غزة ووقف القصف وتوفير حماية دولية، مشيرة إلى أنها تطالب بحماية للمؤسسات الطبية وكوادرها. 

في السياق ذاته، شُنت غارات إسرائيلية على منازل عدة في خان يونس، كما استُهدفت تل أبيب ووسط إسرائيل بصواريخ من غزة. 

وتعمل منظمة الصحة العالمية مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لضمان نقل وتسليم الإمدادات عبر مصر وإلى غزة.

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