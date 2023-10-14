السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"القاهرة الإخبارية" تتصدر ترند منصة X بعد تغطية أحداث العدوان على غزة

جريدة الدستور

تصدر هاشتاج "القاهرة الإخبارية"، منصة التواصل الاجتماعي x، بعد تقديم القناة تغطية متميزة لأحداث وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقدمت القناة تغطية مستمرة ومتواصلة، على مدار الساعة، للأحداث داخل قطاع غزة، ومتابعة كل التفاصيل المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على القطاع.

 

وأشاد أحمد زكارنة، الكاتب السياسي، بدور قناة "القاهرة الإخبارية" في نقل الأحداث من داخل غزة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أرفع كل تحياتي لهذه القناة التي تعمل بأجندة عربية وطنية وبرسالة واضحة في المعركة الإعلامية".

وأوضح أن ما تقدمه قناة القاهرة الإخبارية من تغطية إعلامية لا يقل أهمية عمّا يدور من معارك على الأرض من عمليات المقاومة، التي يسجلها التاريخ وبلا أدنى شك".

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