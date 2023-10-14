السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متوفر| طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023-2024

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

تزايدة حدة البحث عن طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 عبر موقع جوجل البحثي من قبل الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك عقب إجراء كافة الفحوصات الطبية للراغب في الحصول على البطاقة الخدمية من خلال المجالس الطبية المتكاملة.

طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

يمكن الاستعلام عن استخراج البطاقات الخدمية المتكاملة من خلال الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الخطوة 1: الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • الخطوة 2: اختيار أيقونة خدمات ذوي القدرات الخاصة .
  • الخطوة 3:  الضغط على أيقونة الاستعلام عن البطاقة الخدمية.
  • الخطوة 4: تسجيل بيانات الشخص الراغب في استخراج البطاقة الخدمية.
  • الخطوة 5: تدوين رقم بطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقم.
  • الخطوة 6: الضغط على خانة الاستعلام.
  • الخطوة 7: ظهور آخر إجراء في البطاقة الخدمية.

رابط موقع وزارة الصحة.. تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

رابط حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية لإثبات الإعاقة

مدة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

تستخرج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال مدة لا تتجاوز الـ 14 يوم من تاريخ تقديم طلب الاستخراج الإلكتروني المستوفي كافة الشروط والأوراق اللازمة حيث يحصل الملايين من من ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف محافظات الجمهورية  على الخدمات التي تقدمها لهم الدولة وفقا للقانون من خلال تلك البطاقة.

ويمكن الاستعلام عن كافة الإجراءات أو الاستفسارات عن حالة بطاقة الطاقة الخدمية من خلال الرقم الساخن الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين وذلك من خلال الرقم 16439 حيث يرد على المواطنين مجموعة مميزة من موظفي الوزارة من شأنهم الرد على كافة الاستفسارات وإزالة العقبات أمام المواطنين.

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الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

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رابط حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية لإثبات الإعاقة

ألوان البطاقة الخدمية المتكاملة ودلالاتها 

عقب معرفة طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 يتم استخراج البطاقة وفقا لدرجة ونوع الإعاقة وفقا للألوان التالية:-

(اللون الأخضر، اللون الأزرق، اللون الأرجواني )

كل لون له دلالته والخدمات التي يحصل حامل البطاقة عليها وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي.

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أنواع الإعاقات لحاملي البطاقة الخدمية 

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