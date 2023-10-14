23 شركة ناشئة محتضنة بمبادرة "رواد النيل" تشارك في "تيكني الإسكندرية"

أعلنت مبادرة رواد النيل، إحدى مبادرات البنك المركزي، وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك، عن مشاركة 23 شركة ناشئة من الشركات المحتضنة بالمبادرة في قمة تيكني الإسكندرية هذا العام والتي عقدت خلال الفترة من 7 غلى 11 أكتوبر الجاري بمكتبة الإسكندرية.

وصرحت الدكتورة هبه لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، بأن المبادرة حريصة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات بهدف دعم مناخ ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، حيث تجمع العديد من الأنشطة والصناعات في قطاعات في مكان واحد، بما يمثل فرصة قوية لعرض أفكار ومشروعات الشباب ورواد الأعمال في مختلف القطاعات مباشرة أمام المستثمرين ورجال الأعمال.

وأضافت أن الشركات المشاركة من مبادرة رواد النيل، شملت 19 شركة من برنامجي ما قبل الإحتضان والإحتضان والتي يرعاها بنوك، قناة السويس وQNB الأهلي والتعمير والإسكان والتنمية الصناعية، و4 شركات من برنامج مسرعات الأعمال والتي يرعاها بنك HSBC، وعرض مؤسسو هذه الشركات تجاربهم ورحلتهم الملهمة في مجال ريادة الأعمال والابتكار مع مبادرة رواد النيل.

ولفتت إلى أن المبادرة نظمت خلال القمة مسابقتها السنوية «Pitch to Win» للمرة الثالثة علي التوالي، لاختيار أفضل الأفكار الإبداعية التي قدمها الشباب المشاركين، للفوز بفرص احتضان شاملة في واحدة من حاضنات أعمال مبادرة رواد النيل، مما يمهد الطريق لهذه الأفكار للتحول إلى واقع.

وأسفرت المسابقة عن فوز شركتين هما، « Cotton Town»، المنصة الرقمية الرائدة في التعاملات بين الشركات (B2B)، والتي تعمل على تسهيل تجارة القطن، وتغطي سلسلة القيمة بأكملها من المزرعة إلى الموضة، وتطبيق «جوه الحلة»، المصمم خصيصًا لتوفير الموارد والخدمات التعليمية للمكفوفين وضعاف البصر لتمكينهم من طهي طعامهم بشكل مستقل باستخدام لغة مخصصة تعالج الحواس الأربع للمكفوفين فقط وتستبعد التعابير البصرية تمامًا على فرصة احتضان شاملة لتمكين ودفع شركاتهم نحو النجاح.

يشار إلى أن قمة «تيكني الإسكندرية 2023» عقدت تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال “TIEC” والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا “DETGD”، واتحاد الغرف التجارية المصرية “FEDCOC” وسفارة السويد بمشاركة أكثر من 30،000 زائر و200 مستثمر، و145 شركة ناشئة وعارضة من 40 دولة.