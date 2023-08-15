الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ضمن مبادرة رواد النيل.. فتح باب التقدم لبرنامج تأهيل شركات صناعة المنسوجات

رواد النيل
رواد النيل

أعلنت مبادرة رواد النيل- مبادرة البنك المركزي المصري والتي تنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك، عن فتح باب التقدم حتى أخر شهر سبتمبر المقبل لبرنامج تأهيل ودعم صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة التابع لمركز تنمية سلاسل القيمة بالمبادرة وذلك بالتعاون مع المجلس التصديري للمنسوجات والملابس الجاهزة.

ويقوم أحد البنوك برعاية برنامج دعم وتطوير وتأهيل صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة الذي يستمر لمدة 6 أشهر ضمن برمج مركز تنمية سلاسل القيمة بمبادرة النيل، ويقدم الدعم الفني والاداري والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة بالإضافة إلى عدد من البرامج التاهيلية والتدريبية المتخصصة لقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة منها، الابتكار ونقل التكنولوجيا وفقا لمعايير الجودة العالمية.

كما يوفر المركز المساعدة في تطبيق متطلبات التجارة الالكترونية والتدريب علي آليات التسويق الرقمي، وكيفية إجراء بحوث تسويقية ودراسات للاسواق التصديرية المستهدفة، فضلا عن مراحل التشبيك بين الشركات المشاركة بالبرنامج بهدف التعاون والتوسع الانتاجي والتصديري .

من جانبها قالت الدكتوره هبة لبيب المدير التنفيذى لمبادرة رواد النيل إن مبادرة رواد النيل وبالمشاركة مع البنوك الراعية تركز بشكل أساسي على المشروعات والأنشطة التي تحتاجها السوق المحلية ودعم الصناعة المحلية وإحلال المنتجات المحلية بدلا من المستوردة، بل والاتجاه نحو غزو الأسواق الخارجية بمنتجات محلية قادرة على التصدير والمنافسة. 

وأوضح المهندس محمد الكتاتني - مدير مركز التميز للتصدير التابع لمبادرة رواد النيل أنه  يمكن التقدم للبرنامج من خلال استمارة التقديم الالكتروني للبرنامج على موقع https://coda.io/form/Value-Chain-Program_dcPiTfjkB

ولفت إلى أن باب التقديم مفتوح حتى أخر سبتمبر المقبل.

مراحل البرنامج

وأشار إلى أن البرنامج ينقسم إلى مرحلتين، الأولى حول خاص بالتوعية وفهم مبادئ التجارة الإلكترونية والموقع الالكتروني ونموذج العمل والتأهيل إلى التصدير، فيما ستركز المرحلة الثانية على تخصيص برنامج لكل شركة من الشركات المشاركة بشكل مستقل طبقا للوضع الحالي للشركة ويشمل زيارات ميدانية لتقييم الشركات وعمل دراسة لتحديد الفرص والتحديات وتطوير نظام الجودة وتقليل التكلفة والتشبيك بين الشركات.

الجدير بالذكر أن مركز تنمية سلاسل القيمة هو كيان خدمي تم إنشاؤه بمبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي المصري ويرعى المركز المصرف المتحد وذلك في إطار جهود البنك وسعيه للمساعدة في تطوير المنتجات وإدارة الابتكار ونقل التكنولوجيا والتحول الرقمي في سد فجوات سلسلة القيمة في مصر.

شروط التقدم

وأوضح الكتتاني أن شروط التقدم للاستفادة من برامج دعم وتطوير صناعة المنسوجات تتمثل في أن يكون مجال عمل الشركة المتقدمة في مجال صناعة المنسوجات، وأن تكون الشركة مصنفة ضمن شركات الصغيرة والمتوسطة طبقا لتعريف البنك المركزي المصري، وأن يكون للشركة المتقدمة سجل تجاري، وأن يكون قد مر تأسيسها أكثر من 3 سنوات.

مبادرة رواد النيل مبادرة البنك المركزي المصري فتح باب التقدم حتى أخر شهر سبتمبر المقبل برنامج تأهيل ودعم صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة مركز تنمية سلاسل القيمة بالمبادرة وذلك بالتعاون مع المجلس التصديري للمنسوجات والملابس الجاهزة رعاية برنامج دعم وتطوير وتأهيل صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة ستمر لمدة 6 أشهر

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