السبت 14 أكتوبر 2023
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أشرف عقبة يكشف أهم المبادرات الرئاسية للارتقاء بصحة المواطنين (فيديو)

الدكتور أشرف عقبة
الدكتور أشرف عقبة

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، عن أهم المبادرات الرئاسية للارتقاء بصحة المواطنين، مؤكدًا أن المبادرات الرئاسية الصحية بدأت بمبادرة القضاء على فيروس سي، التي حققت أهدافها من حيث الاكتشاف المبكر والوقاية للمشاكل الصحية التي يعاني منها المصريون. 

وأضاف عقبة، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه قبل العشر سنوات الماضية لم يكن لدينا أي معلومات حول الخريطة الصحية لمصر، ومن يعانون، وحجم المشاكل التي يعاني منها المصريون، لكن بعد هذه المبادرات الصحية رسمت خريطة استراتيجية عن حجم المشاكل الصحية وسبل الوقاية.

وأوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، أن تلك المبادرات بدأت بمبادرة القضاء على فيروس سي، واستطاعت مصر القضاء على هذه المشكلة، فالدولة كانت تعتبر واحدة من أكثر الدول بالعالم التي بها عدد كبير من مصابي فيروس سي.

ولفت رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، إلى أننا شهدنا الكشف عن الأمراض غير السارية، وكذلك الكشف عن الأطفال ضعاف السمع والأنيميا والتقزم، وأيضًا الكشف عن أورام الثدي لدى السيدات.

مبادرة "100 يوم صحة" تشمل مسحًا شاملًا للمصريين

وأشار رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا إلى أن مبادرة "100 يوم صحة" التي تشمل مسحا شاملا للمصريين في كل مكان، خاصة أنها تصل للمناطق الحدودية والقرى البعيدة، إضافة إلى تقديم خدمات إرشادية وتثقيفية من أجل تحقيق أهدافها للوقاية من حدوث الأمراض.

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