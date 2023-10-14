السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لتداول القمح.. انطلاق الجلسة 85 لبورصة السلع غدًا

البورصة السلعية
البورصة السلعية

تُطلق البورصة المصرية للسلع جلستها الـ 85 غدًا، الأحد الموافق 15 أكتوبر، للتداول على القمح الروسي، وبيعه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، مما يؤثر بشكل إيجابي على أسعار المنتجات التي يدخل الدقيق ضمن مكوناتها.

وتُعقد البورصة المصرية للسلع جلساتها للتداول على سلعة القمح المستورد عبر منصتها يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

طرح 5 آلاف طن سكر فى أول جلسة للتداول فى البورصة السلعية

وأعلنت وزارة التموين، عن انتهاء الجلسة رقم 84 للبورصة المصرية للسلع، الأربعاء الماضي بنجاح، حيث طرحت خلالها الهيئة العامة للسلع التموينية، نحو 10،000 طن قمح روسي مستورد للبيع إلى مطاحن القطاعين الخاص والعام، بسعر 11،000 جنيه، للطن الواحد عبر منصة البورصة المصرية للسلع.

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وكانت البورصة المصرية للسلع، قد نفذت خلال الجلسة 83 نحو 12 عملية شراء فعلي خلال، بإجمالي كميات قدرها 2،001.5 طن قمح روسي مستورد، بينما بلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها عبر منصة البورصة المصرية للسلع 26 طلبًا، بكميات 4،604.5 طن

كما أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم الخميس إنها اشترت 470 ألف طن من القمح في ممارسة عالمية.

وأفادت بأن المشتريات شملت ٣٠٠ ألف طن من القمح الروسي و ١٢٠ ألف طن من القمح الروماني و ٥٠ ألف طن من القمح البلغاري. وكان قد صرح الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، في أغسطس الماضي بأنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية لضبط الأسواق والتعاطي مع المستجدات العالمية لضمان الشفافية في التعاملات التجارية، وفي ضوء تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار لتفعيل آليات البورصة المصرية للسلع، تم عقد أول جلسة لتداول سلعة السكر الأبيض كواحدة من أهم السلع الأساسية في منظومة السلة الغذائية للمواطن. وجرى طرح ٥٠٠٠ طن من قبل خمس شركات إنتاج للسكر الأبيض، وتقدمت سبع شركات بطلبات للشراء عبر منصة البورصة المصرية للسلع، وتم التنفيذ من قبل ست شركات بإجمالي كمية ٤٠٠٠ طن، بمتوسط سعر ٢٤٣٠٠ جنيه.

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