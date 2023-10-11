الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بورصة السلع تعقد جلسة تداول على قمح روسي اليوم الأربعاء

البورصة السلعية
البورصة السلعية

تعقد البورصة المصرية للسلع، جلستها رقم 84، اليوم الأربعاء، 11 أكتوبر، للتداول على سلعة القمح الروسي، لبيعه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، ما له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات التي يدخل الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها.

وتخصص البورصة المصرية للسلع، يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع للتداول على سلعة القمح المستورد، لبيعه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص يومي.

طرح 5 آلاف طن سكر فى أول جلسة للتداول فى البورصة السلعية

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انتهاء، الجلسة رقم 83 للبورصة المصرية للسلع،  الأحد 8 أكتوبر الماضي بنجاح، وقد طرحت خلالها الهيئة العامة للسلع التموينية، نحو 10،000 طن قمح روسي مستورد للبيع إلى مطاحن القطاعين الخاص والعام، بسعر 11،000 جنيهًا، للطن الواحد عبر منصة البورصة المصرية للسلع.

كانت قد قامت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اشترت امس الثلاثاء نحو 480 ألف طن من القمح الروسي بالأمر المباشر من شركة تجارة الحبوب الحكومية الروسية يونايتد جرين كومباني (أو.زد.كيه).

وتوقع المتعاملون شحن القمح في شهري نوفمبر وديسمبر، وقدروا سعر الطن بنحو 265 دولارا تسليم متن السفينة، على أن يكون الدفع بخطابات ضمان مدتها 270 يوما.

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تفاصيل الجلسة 88 ببورصة السلع

وقد تم تنفيذ 12 عملية شراء فعلى خلال الجلسة 83 لبورصة السلع، بإجمالي كميات قدرها 2،001.5 طن قمح روسي مستورد، بينما بلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيله عبر منصة البورصة المصرية للسلع  26 طلب، بكميات 4،604.5 طن.

جدير بالذكر أن الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، أكد خلال تصريحات في أغسطس الماضي،  أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية لضبط الأسواق والتعاطي مع المستجدات العالمية لضمان الشفافية في التعاملات التجارية وفى ضوء تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار لتفعيل آليات البورصة المصرية للسلع فإنه تم عقد أول جلسة لتداول سلعة السكر الأبيض كأحد اهم السلع الأساسية في منظومة السلة الغذائية للمواطن.

وجرى طرح 5000 طن من قبل عدد 5 شركات انتاج للسكر الأبيض، وتقدمت 7 شركات بطلبات للشراء من خلال منصة البورصة المصرية للسلع، وتم التنفيذ 6 شركات بإجمالي كمية 4000 طن، بمتوسط سعر 24 ألف و300 جنيه للطن الواحد.

البورصة المصرية للسلع سلعة القمح الروسي مطاحن القطاعين العام والخاص منصة البورصة المصرية للسلع وزارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع

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