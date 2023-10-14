مستشار الرئيس لشئون الصحة: المشروع القومى للبلازما مهم واستراتيجى لمصر

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن المشروع القومي للبلازما، مؤكدًا أن المشروع مهم واستراتيجي.

وقال تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن المشروع استغرق جهدًا طبيًا وفنيًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى صار مشروعًا حقيقيًا.

أهمية البلازما

وأضاف أن البلازما تشكل 55% من نسبة الدم ومعظمها مياه، بالإضافة إلى مواد حيوية مفيدة لحياة الإنسان مثل الألبومين ومواد التخثر والتجلط ومواد مناعية كثيرة.

كما أشار إلى أن البلازما يحتاج إليها المصابون بأمراض كثيرة مثل الهيموفيليا والنزيف، مؤكدًا أن الدولة كانت تستورد مشتقات البلازما من الخارج رغم أهميتها، وأنها لا بديل لها وضرورة إتاحتها للمرضى، وتوفر هذه الأدوية بصورة مستمرة لأنها تساوي حياة كثير من المرضى.