السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 36 ألف رأس أغنام ضد "المجترات الصغيرة" بالغربية

تحصين أغنام
تحصين أغنام

أعلن الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم  السبت، 36 ألف رأس أغنام على مستوى المحافظة، خلال الحملة القومية لتحصين الأغنام  والماعز، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي مراكز ومدن المحافظة خلال فترة الحملة، من "الأغنام والماعز" يبلغ 41 ألف و688 رأس تقريبا.

ودعا " أنور"، جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية  المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذا المرض بجانب تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمواطنين وكذا ترقيم وتسجيل الحيوانات.

التحفظ على 62 عبوة أدوية بيطرية 


وفى سياق متصل، تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية، على 62 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 62 عبوة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

مديرية الطب البيطرى بالغربية مرض طاعون المجترات الصغيرة الأمن الغذائي المصري الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز الاغنام والماعز

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