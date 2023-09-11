الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بيطرى الغربية": لم نسجل أى حالات بمرض الحمى القلاعية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور حاتم أنور، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الغربية أن المحافظة لم تسجل أي حالات بمرض الحمى القلاعية على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن المديرية بها لجان لرصد أي حالات.

وقال «أنور» إن ملفات الوقاية والتحصين من الأمراض من الملفات المهمة التي تتبناها الدولة ويوليها الرئيس اهتماما خاصا والدولة توفر كل التحصينات للوقاية الكاملة للحيوانات.

وأضاف وكيل الوزارة أن محافظة الغربية بها 266554 رأس حيوان أبقار وجاموس وأغنام وتم تحصين قرابة 90% من إجمالي رءوس الماشية خلال حملة التحصين ضد الحمى القلاعية، وباق 15 يوما حتى نهاية الحملة مما يزيد من إجمالي نسبة التحصينات.

وأكد أنور أن كل التحصينات التي توفرها الدولة آمنة جدا وفعالة ومصرية الإنتاج بما يتناسب مع متحورات الفيروس وتأتي بنتيجة إيجابية، مناشدا كل الفلاحين وأصحاب المزارع بالتواصل الفوري مع الوحدات البيطرية للاستفادة من الدعم الذي توفره الدولة لمجال الطب البيطري.

٣ قوافل بيطرية

وفي سياق متصل وفي إطار الاستعدادات لبدء فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، قامت مديرية الطب البيطري بالغربية، برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور، وكيل الوزارة - مدير المديرية، بتنفيذ عدد ٣ قوافل بيطرية، تنسيقًا لتعاون المديرية مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطا، بمشاركة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين بجميع التخصصات، من قبل ديوان عام المديرية (إدارات الرعاية والعلاج، التلقيح الاصطناعي والتناسليات) وبعض أطباء إدارتي السنطة وكفر الزيات البيطرية.

وخلال هذه القوافل، تم الكشف بالمجان والفحص التناسلي للحيوانات الواردة من مختلف الأنواع، وتقديم العلاج المناسب لها، مع استخدام أجهزة السونار، بالإضافة إلى تلقيح سلالات ذات إنتاجية عالية، مع التوعية والإرشاد للمربين بأهمية التحصينات، الترقيم، والتسجيل، والتأمين على المواشي لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

كما تم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريعها بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية. وتم أيضًا ترقيم وتسجيل المواشي التي ترددت بالقوافل الثلاث، وكذلك تم سحب عينات الدم منها، والوقوف على مدى إصابة أي من الحيوانات المترددة بمرض البروسيللا من عدمه، بالإضافة إلى تبليل مغناطيس وإجراء بعض العمليات الجراحية. كما تم فحص الطيور وإعطاء العلاج المناسب لها.

وبلغ إجمالي ما تم علاجه بالقوافل عدد ٩١٧ حيوانًا من مختلف الأنواع، وعدد ٧٤٩٥ طائرًا.

الطب البيطري بمحافظة الغربية الحمى القلاعية ملفات الوقاية رؤوس الماشية الفلاحين واصحاب المزارع الوحدات البيطرية

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