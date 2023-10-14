السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العميد يسرى عمارة يروى لـ "الشاهد" كواليس إصابته فى حرب أكتوبر

العميد أركان حرب
العميد أركان حرب يسري عمارة

قال العميد أركان حرب يسري عمارة، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إنه اضطر للسير على قدميه 9 كيلو حين تعرضت للإصابة، وكان برفقتي أحد الجنود المصريين، يحمل سلاحي وسلاحه سويًا، حتى ضللنا الطريق، واكتشفت فجأة أنني أمام قائد الفرقة الثانية، حسن أبو سعدة.

 

وأضاف “عمارة”، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حين التقى بقياداته، أخبرهم بإصابته، وأن الكتيبة "361" استطاعت أسر 4 جنود إسرائيليين، وهنا أصدر أمر بإخلائي من المنطقة، مستقلًا بإحدى مدرعات الجيش المصري.

 

وأوضح العميد أركان حرب يسري عمارة، أنه بعد أن استقل المدرعة أن الكوبري قد تم ضربه من قبل العدو، ثم تم إخلاءه بقارب من في البحر، متوجهًا إلى مستشفى الجامعة في محافظة الزقازيق، وكان في ذلك الحين برفقة 3 جنود آخرين من مصابي المعركة، وبمجرد وصولهم، استقبلهم المصريون بترحاب واسع، وأعطوا لهم كافة المواد الغذائية، كاحتفالًا بما يقدموه.

حرب اكتوبر سلاح المشاة العميد أركان حرب يسري عمارة الشاهد الدكتور محمد الباز

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