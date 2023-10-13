يسرى عمارة لـ"الشاهد": لم أخطط لدخول الكلية الحربية.. وأردت أن أصبح مهندسًا زراعيًا

قال العميد أركان حرب يسري عمارة أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، الذي قام بأسر عساف ياجوري قائد اللواء 190 مدرع الإسرائيلي، إنه لم يخطط في دخول الكلية الجوية، وأراد أن يكون مهندسًا زراعيًا أسوة بالمهندس الزراعي الذي كان يعمل في القرية التي تربى فيها بالمنوفية.

وأضاف، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنني تمنيت أن أكون مهندسًا زراعيًا أسوة بالمهندس الزراعي الذي كان في قريتنا بالمنوفية، مؤكدًا أنه لم يكن الوحيد الذي يريد أن يصبح مهندسًا زراعيًا لكن كل طلاب البلد كانوا يريدون أن يصبحوا مهندسين زراعيين.

وأوضح العميد أركان حرب يسري عمارة، أنه عقب حصوله على شهادة الثانوية العامة لم يقدر له الالتحاق بكلية جيدة، فرشح له المعهد العالي للتربية الرياضية، مشيرًا إلى أنه عاد إلى مصر وقررت أن أعيد الثانوية العامة، وشاهد إعلان عن الكلية الجوية في الجرائد فقام بصحبة أصدقائه بالتقديم إلى الكلية، ونجحت وتم قبوله في الكلية.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.