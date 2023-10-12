"حب الدين" يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل إسقاطه 10 طائرات إسرائيلية فى بورسعيد

قال اللواء أركان حرب أيمن حب الدين، قائد الكتيبة 418 دفاع جوي خلال حرب أكتوبر، إنه أسقط 10 طائرات إسرائيلية، مشيرًا إلى أنه يوم 12 أكتوبر في تمام الساعة الثامنة و3 دقائق وجد طائرات تحاول دخول النقطة الحصينية ببورسعيد.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطائرات كانت تنخفض لتضرب القوات، وخلال ذلك شاهدها الناس في المعدية وكانوا يصرخون حتى وجدوا الصاروخ خرج وفجر الطائرة.

وأشار إلى أن الطائرة الثانية كانت في تمام الساعة الثامنة و3 دقائق، بدأت تشن هجومًا على الكتيبتين، مؤكدًا أن الخسائر جعلت إمكانياته في القتال أعلى واستطاع إسقاط الطائرة بمساعدة الكتيبة والأفراد.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.