الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حب الدين" يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل إسقاطه 10 طائرات إسرائيلية فى بورسعيد

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز واللواء أركان حرب أيمن حب الدين

قال اللواء أركان حرب أيمن حب الدين، قائد الكتيبة 418 دفاع جوي خلال حرب أكتوبر، إنه أسقط 10 طائرات إسرائيلية، مشيرًا إلى أنه يوم 12 أكتوبر في تمام الساعة الثامنة و3 دقائق وجد طائرات تحاول دخول النقطة الحصينية ببورسعيد.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطائرات كانت تنخفض لتضرب القوات، وخلال ذلك شاهدها الناس في المعدية وكانوا يصرخون حتى وجدوا الصاروخ خرج وفجر الطائرة.

وأشار إلى أن الطائرة الثانية كانت في تمام الساعة الثامنة و3 دقائق، بدأت تشن هجومًا على الكتيبتين، مؤكدًا أن الخسائر  جعلت إمكانياته في القتال  أعلى واستطاع إسقاط الطائرة بمساعدة الكتيبة والأفراد.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

اللواء أركان حرب أيمن حب الدين حرب اكتوبر 10 طائرات اسرائيلية الكتيبة النقطة الحصينية ببورسعيد

مواد متعلقة

درويش حسن درويش يكشف لـ"الشاهد" دور "اللواء 16" فى حرب أكتوبر

درويش حسن لـ"الشاهد": الالتحام بالجنود كان فارقًا فى تحقيق العبور والنصر خلال حرب أكتوبر

درويش حسن لـ"الشاهد": وضعت خطة تمثيل جو المعركة فى أكتوبر بظروف مشابهة لما سيحدث

اللواء درويش حسن يكشف لـ"الشاهد" قصة أول شهيد قبل العبور بحرب أكتوبر

اللواء درويش حسن يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل عملية التدريب والاستعداد لحرب أكتوبر

الأكثر قراءة

عاجل.. مجلس الأمن سيجتمع الجمعة لمناقشة الصراع بين إسرائيل وغزة

عاجل.. الولايات المتحدة ترفع مستوى التحذير من السفر لإسرائيل والضفة الغربية إلى مستوى 3

عاجل.. رابط التسجيل فى "اللوترى الأمريكى" وموعد انتهاء التقديم

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 فى محافظات مصر

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن والبيض اليوم الخميس 12- 10-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة