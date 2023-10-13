الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس بلدية جنين: الموقف العربى والإسلامى ضعيف ضد ما يحدث بغزة

القاهرة الأخبارية
القاهرة الأخبارية

أكد نضال العبيدي، رئيس بلدية جنين، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ما هو إلا عملية تهجير جماعي منظمة من قبل قوات الاحتلال.

أضاف العبيدي، خلال استضافتة بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مواقف بعض الدول لا ترتقي بقوة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الخطر لا يصيب فلسطين فقط بل الأمة العربية.

يرئ رئيس بلدية جنين أن الموقف العربي والإسلامي ضعيف ولا يرتقي لما يحدث في غزة، فيما استشهد بموقف دولة روسيا التي هاجمت بقوة ما يحدث من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

القاهرة الإخبارية رئيس بلدية جنين نضال العبيدي الشعب الفلسطيني دولة روسيا قوات الإحتلال الإسرئيلي غزة

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