الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق مخازن كارتون في المرج

حريق
حريق

نشب حريق هائل داخل مخازن كارتون تابعة لمصنع أحذية في المرج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الحادث وتمكنوا من السيطرة على الحريق

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل 3 مخازن كارتون تابعة لمصنع أحذية بالمرج.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ8 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات حتى الآن وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق هائل مخازن كرتون مصنع أحذية المرج الأجهزة الأمنية سيارات الإطفاء السيطرة على الحريق

مواد متعلقة

حريق فى محل ملابس غرب الإسكندرية

إخماد حريق شقة فى العمرانية

حريق بمصنع مراتب وامتداد النيران إلى المنازل المجاورة فى منشأة القناطر

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا

أسرار الغرف المغلقة.. معضلات الرد الإسرائيلى على «طوفان الأقصى»

انخفاض مبشر.. سعر الأرز الشعير في مصر 13 أكتوبر 2023

"غزوة البق".. البداية من فرنسا والرعب يصيب الجيران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا