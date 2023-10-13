السيطرة على حريق مخازن كارتون في المرج

نشب حريق هائل داخل مخازن كارتون تابعة لمصنع أحذية في المرج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الحادث وتمكنوا من السيطرة على الحريق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل 3 مخازن كارتون تابعة لمصنع أحذية بالمرج.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ8 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات حتى الآن وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.