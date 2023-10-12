حريق فى محل ملابس غرب الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة علي حريق هائل نشب في محتويات محل ملابس بشارع الهانوفيل الرئيسي التابع لحي العجمي غرب المدينة، قبل امتداده إلى المحلات المجاورة وباقي العقار بعد أن أتت النيران على كامل المحل.

حريق في محل ملابس

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بمحل ملابس بشارع الهانوفيل الرئيسي، على الفور انتقلت قوة أمنية بصحبة قوات الحماية المدنية والحريق ومسئولي حي العجمي، وتم قطع المرافق عن العقار الذي به محل الحريق بواسطه الحي.

الدفع بسيارات إطفاء

تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي العقار والمحلات المجاورة بعد أن أتت النيران على المحل كاملًا، وجرى السيطرة على الحريق.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي في المحل وساعدت الملابس على سرعة انتشار الحريق، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.