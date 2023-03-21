الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق مخزن خردة غرب الإسكندرية

حريق مخزن خردة
حريق مخزن خردة

قررت نيابة اللبان في الإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب في محل خردة بدائرة قسم الشرطة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها.
تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان، يُفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل محل خردة قطع غيار سيارات مما تسبب في احتراق محتوياته، دون حدوث إصابات أو وفيات.
وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماد النيران وتبريد الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث ماس كهربائي، ما أدى إلى نشوب الحريق واختراق محتويات المخزن.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

اتخاذ الإجراءات اللازمة الإسكندرية الأدلة الجنائية التحفظ على كاميرات المراقبة السيطرة على الحريق بمخزن خردة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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