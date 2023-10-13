الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جهاد الحرازين: الشعب الفلسطينى متمسك بأرضه ولن يتركها

جهاد الحرازين
جهاد الحرازين

قال جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية والقيادي بحركة فتح الفلسطينية، إنّ ما يجري في قطاع غزة عبارة عن جريمة وإرهاب كبير ومنظم من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف المدنيين، مؤكدًا أن الاحتلال مقدم على مجرزة كبيرة بحق هذا الشعب بعد أن بدأت بالمطالبة بترحيل السكان الفلسطينيين من غزة.

وأضاف القيادي بحركة فتح الفلسطينية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يتركها، ولكن المطلوب الآن بشكل سريع وعاجل هو وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي الذي يمارس على قطاع غزة، والمخطط المتعلق بطرد السكان المدنيين وترحيلهم قسريًا من غزة، بجانب فتح الممرات الإنسانية والإغاثية لإدخال المواد بكافتها للشعب الفلسطيني.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن بعض التحليلات التي تحدثت بأن حجم القذائف التي سقطت على قطاع غزة تعادل ربع قنبلة نووية بمعنى أن هناك حرب إبادة كاملة تمارس من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عقب حصولها على الضوء الأخضر من قبل الولايات المتحدة.

 

غزة الفلسطينيين القاهرة الإخبارية الشعب الفلسطيني وقف إطلاق النار العدوان الإسرائيلى

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