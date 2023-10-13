الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رياض منصور: لا يجب أن تسمح الإنسانية والأمم المتحدة بتكرار نكبة الشعب الفلسطينى

مندوب فلسطين بالأمم
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة

قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، إنه يجب ألا تسمح الإنسانية والأمم المتحدة لتكرار نكبة الشعب الفلسطيني التي تمت عام 48 من خلال التهجير الجماعي لمليونين و300 ألف فلسطيني إلى خارج القطاع.

 

وأضاف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي له، أن الخيار الذي تعطيه سلطة الإحتلال الاسرائيلي لشعبنا في غزة إما الموت أو التهجير الجماعي هذا هو وصمة عار في جبين الإنسانية والأمم المتحدة ومجلس الأمن إن سُمح له أن ينفذ علينا جميعًا إيقاف مثل هذه الجريمة ضد الإنسانية التي يمكن أن تنفذ.

وتابع: “وبعد أن ننتهي من هذا المؤتمر وبعد أن ينتهي مجلس الأمن من أعماله في الجلسة المغلقة سنبدأ في تنفيذ ما ذكره رئيس المجموعة العربية وسفير المملكة الأردنية في تنفيذ خطتنا باللقاء أولا مع الأمين العام للأمم المتحدة التي عليه مسؤولية أخلاقية وأن يسهم بدور شخصي من موقع الأمين العام في وقف هذا العدوان فورًا للسماح بالمساعدات الإنسانية أن تتم”.

وأكد أنه من المستحيل أن ننقل أكثر من مليون شخص في ظل ظروف الحرب من منطقة إلى منطقة أخرى في غزة، ولكن الجوهر هو نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، فعلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يلعب دورًا مهمًا في وقف هذه العملية الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني فورًا.

والأمم المتحدة نكبة الشعب الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي غزة جبين الإنسانية

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