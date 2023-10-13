القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال الإسرائيلى نفذ ضربات موضعية على قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ منذ قليل عقب إعلانه بدء شن هجوم واسع على قطاع غزة الآن، تنفيذ ضربات موضعية على قطاع غزة.

واكدت القاهرة الإخبارية أن جيش الإحتلال الإسرائيلي استهدف من ضربته التي وجهها لغزة منزلا في منطقة “المحطة” وسط خان يونس الواقع في الجزء الجنوبي من قطاع غزة.

وأوضحت القاهرة الإخبارية أن صفارات الإنذار تدوي في اللد والرملة ومطار بن جوريون، حيث لا تزال أصوات الطائرات التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تسمع على الهواء مباشرةً بشكل متواصل أثناء البث المباشر لقناة القاهرة الإخبارية في الهجوم الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على غزة.