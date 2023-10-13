أبو بكر: كلمة الرئيس السيسي عن غزة خاطب بها الداخل والخارج

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بالموقف المصري وتحذيرها من مطالبة جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوبًا.

وقال أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه عبر قناة "on"، أن ما يحدث في غزة لم يحدث طوال عقود، وهذا التوقيت من أصعب اللحظات التي مرت على القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن 7 أكتوبر 2023 من أكبر الهزائم التي تلقتها إسرائيل بعد حرب أكتوبر 1973.

وأضاف أبو بكر، إنه يوجد حملة مصرية رهيبة جدًا من مساعدات لم نشهدها من قبل لصالح الشعب الفلسطيني، مشيرًا أن مصر فتحت مطار العريش لتقديم المساعدات.

وأوضح “أبو بكر” أن كلمة الرئيس السيسي، خاطب بها الداخل والخارج، وهي كلمة واضح وصريحة أن مصر قلبًا وقالبًا مع الشعب الفلسطيني، مطالبًا بضرورة عقد قمة عربية إسلامية إقليمية دولية إنسانية بشأن الأوضاع في قطاع غزة، بعد تفاقمها وتدخل قوات الاحتلال بشكل مقلق.