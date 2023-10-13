استمرار التصعيد.. مخطط صينى لاستخدام العبارات التجارية فى غزو تايوان

في حين تتباهى الصين بقوة بحرية متزايدة، أشارت التقارير الإعلامية الواردة إلى اعتماد كبير على الشحن التجاري في العمليات البرمائية الكبرى، مما يسلط الضوء على نقاط الضعف المحتملة ويعقد قواعد الاشتباك البحرية في حالة نشوب صراع مع تايوان.

وذكرت Naval News أن جيش التحرير الشعبي الصيني (PLA-N) يعتمد على الشحن التجاري للنقل البحري لأن أسطوله الحربي البرمائي لا يزال غير كافٍ لعمليات كبيرة مثل غزو تايوان.

وقالت Naval News إن اعتماد الصين على العبارات المتدحرجة (RoRo) قد تجلى خلال مناورة برمائية أجريت الشهر الماضي في مقاطعة فوجيان، الواقعة قبالة تايوان، ومن المحتمل أن يتم شن هجوم برمائي على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

تحديد السفن المعنية

ويحدد التقرير سفن رورو المعنية بأنها بو هاي باو تشو، وبو هاي هنغ دا، وبو هاي فاي تشو، وبو هاي كوي تشو، وجميعها مملوكة لمجموعة بوهاي للعبارات.

ويشير إلى أن هذه السفن تزيح بشكل تراكمي 100 ألف طن وتم تخصيصها لمجموعة النقل الثامنة التابعة للميليشيا البحرية للعمليات والتدريبات العسكرية.

يشير التقرير إلى أن جيش التحرير الشعبي الصيني يمتلك حاليًا ثماني منصات هبوط من طراز 071، وثلاثة أرصفة لطائرات الهليكوبتر من طراز 075، و32 دبابة لسفينة الإنزال، وأقل من 50 سفينة إنزال أصغر، وست حوامات من طراز زوبر، وما لا يقل عن 15 حوامة من طراز يوي.

ويقدر أن مثل هذه القوة المخصصة لن تكون كافية لنقل القوات البرية لجيش التحرير الشعبي (PLA-GF) وقوات مشاة البحرية لجيش التحرير الشعبي (PLA-MC) عبر مضيق تايوان في حالة حدوث طوارئ كاملة في تايوان.

ويضيف تقرير Naval News أيضًا إلى أن الحكومة الصينية نشرت معايير الدفاع الوطني فيما يتعلق ببناء سفن مدنية جديدة لتلبية الحد الأدنى من متطلبات تعبئة جيش التحرير الشعبي الصيني في عام 2015، مشيرًا في ذلك الوقت إلى أن الصين لديها 31 عبّارة RoRo عابرة للمحيطات.

ومع ذلك، تقول Naval News إن جيش التحرير الشعبي وأسطوله التجاري المدني الاحتياطي لا يزالان على الأرجح غير قادرين على توفير قدرات هبوط برمائية كبيرة أو لوجستيات بحرية في البيئات الصارمة والصعبة اللازمة لدعم غزو واسع النطاق عبر مضيق لتايوان.

فيما يتعلق بقدرة النقل البحري، يشير توماس شوجارت في مقال نشره في أكتوبر 2022 بعنوان "الحرب على الصخور" إلى أن السفن الهجومية البرمائية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني يمكن أن توفر ما يقرب من معدات لواء ثقيل واحد و21 ألف جندي في موجة الإنزال الأولى على تايوان.