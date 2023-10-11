الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيسة تايوان: السلام هو الخيار الوحيد لحل الخلاف مع الصين

رئيسة تايوان تساي
رئيسة تايوان تساي إنج وين

قالت رئيسة تايوان، تساي إنج وين، إن السلام بين تايوان والصين هو "الخيار الوحيد" لحل الخلاف بين البلدين، معتبرة أن الحفاظ على الوضع الراهن هو "المفتاح الحاسم" لضمان السلام، فيما أكدت متانة دفاعات الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي ضد تهديدات بكين بالغزو.

وذكرت تساي في خطاب بمناسبة العيد الوطني، أن المجتمع الدولي ينظر إلى الاستقرار في مضيق تايوان على أنه "عنصر لا غنى عنه للأمن والازدهار العالميين"، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وتطالب الصين بالسيطرة على تايوان، وتعتبرها جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، وترسل بشكل متزايد سفنًا وطائرات حربية عبر مضيق تايوان، في محاولة لـ"إرهاب" السكان البالغ عددهم 23 مليون نسمة، والذين يفضلون بقاء الوضع الراهن، وفق "أسوشيتد برس".

وسيسعى الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تتزعمه تساي للاحتفاظ بالسلطة في انتخابات العام المقبل ضد حزب الكومينتانج المعارض القريب من الصين، والذي يؤيد رسميًا الوحدة بين الجانبين اللذين انقسما وسط الحرب الأهلية عام 1949.

وقالت تساي، التي ستتنحى بعد فترتين في المنصب: "اسمحوا لي أن أكرر أن السلام هو الخيار الوحيد عبر مضيق تايوان، إن الحفاظ على الوضع الراهن، باعتباره القاسم المشترك الأكبر لجميع الأطراف، هو المفتاح الحاسم لضمان السلام".

وأضافت: "لا يمكن لأي من الطرفين تغيير الوضع الراهن من جانب واحد. يجب حل الخلافات عبر المضيق سلميًا".

كما أشارت تساي إلى تدشين تايوان مؤخرًا لغواصة محلية الصنع، باعتباره إنجازًا كبيرًا في الجهود المبذولة لإعادة تنشيط صناعة الأسلحة المحلية.

وقالت: "لقد اتخذنا خطوة كبيرة إلى الأمام في الاكتفاء الذاتي للدفاع الوطني، وعززنا قدرات جيشنا".

وتتمتع تايوان بالحكم الذاتي، منذ انفصلت عن الصين في خضم الحرب الأهلية في 1949.

وتأسست رموز تايوان الوطنية ومؤسسات الدولة في البر الرئيسي للصين، بعد الإطاحة بأسرة مانشو تشينج في عام 1911.

تايوان الخيار الوحيد الحكم الذاتي العيد الوطني المجتمع الدولي

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