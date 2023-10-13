الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| بدء تطبيق مبادرة خفض الأسعار غدًا.. والاحتلال يواصل قصف قطاع غزة

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعًا في الأخبار ما بين عالمية وسياسية واقتصادية ورياضية وغيرها.

يرصدها "الدستور" في نشرة أخبار “ لا يفوتك هذا المساء” والتي جاءت كالتالي:

لا يفوتك هذا المساء| تفاصيل جديدة حول المبادرة الحكومية لخفض الأسعار.. والشركة المتحدة تتبنى حملة تبرع بالدم للفلسطينيين

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

أعلن أحمد الطنطاوي، مساء الجمعة، انسحابه من خوض الانتخابات الرئاسية 2024، بعد فشله في جمع التوكيلات اللازمة، للمزيد اضغط هنا.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن تنفيذ مداهمات في ضواحي قطاع غزة بهدف تحديد موقع الرهائن، مشيرًا إلى أنه تأكد من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا في غزة، للمزيد اضغط هنا.

 

مصر تحذر جيش الاحتلال من مطالبة سكان غزة مغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا

حذرت مصر- في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوبًا، للمزيد اضغط هنا.

 

الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى مطار العريش تمهيدًا لإدخالها غزة

أرسلت دولة الإمارات، اليوم، طائرة تحمل على متنها مساعدات طبية عاجلة إلى مدينة العريش ليتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك لتقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق، للمزيد اضغط هنا.

 

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الاسرائيلى يبدأ شن هجوم واسع على غزة الآن

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عن بدء شن هجوم واسع على قطاع غزة الآن، للمزيد اضغط هنا.

 

غدا.. بدء تطبيق المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع 

تدخل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح بين ١٥و٢٥٪، حيز التنفيذ، ابتداء من الغد، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، للمزيد اضغط هنا.

نشرة أخبار أحمد الطنطاوي جيش الاحتلال الإسرائيلي مصر غزة

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