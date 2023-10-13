الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكرى يكشف 3 سيناريوهات خطيرة للمؤامرة ضد فلسطين

مصطفى بكري
مصطفى بكري

أوضح الإعلامي مصطفى بكري السيناريوهات الخطيرة التي تقف وراء المؤامرة ضد دولة فلسطين، وذلك خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية.

أكد بكري، أن السيناريو الأول، هو ما يحدث من تصعيد وضربات متتالية تعقبها الحرب البرية، وهذا ما اتضح من خلال الدعم الأمريكي الواضح للكيان الإسرائيلي، بالإضافة إلى استدعاء 300 ألف من الجيش الاحتياطي.

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ونوه بكري بأن السيناريو الثاني، يتمثل في قصف مُركز، بيوت تهدم، ومطالبات من أهالي غزة بالتحرك من الأحياء، وهذا يتسبب في تحطيم كل جهود الشعب الفلسطيني.

وأشار بكري، إلى أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، خطر يهدد الكيان الصهيوني قائلًا: "انتظروا الأبطال في فلسطين إذا استمر العدوان على قطاع غزة".

وأوضح أن السيناريو الثالث هو وقف التصعيد، وهو أمر مستبعد حدوثه في ظل الوضع الراهن، ومجريات الأمور على أرض الواقع.

مصطفى بكرى فلسطين الكاتب الصحفي مصطفى بكري حقائق وأسرار برنامج حقائق واسرار دولة فلسطين

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