الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

دورة مكثفة لتعليم اللغة السريانية لمجموعة من كهنة إيبارشية الكاثوليك بالقاهرة

الكنيسة
الكنيسة

قال مركز الكنيسة الكاثوليكية الإعلامي، إنه بدعوة من المطران مار إفرام إيلي وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك، بدأ الأب الربان فيلبس عيسى، راعي الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، الدورة مكثفة لتعليم اللغة السريانية لمجموعة من كهنة، وشمامسة إيبارشية السريان الكاثوليك، وذلك بدار مطرانية سيدة الوردية للسريان الكاثوليك، بالظاهر.

كما اجتمع، بطاركة الكنائس الشرقية الحاضرين في السينودس الجاري في الفاتيكان. حضر كلا غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وغبطة البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، بطريرك بابل للكلدان، وغبطة البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، وغبطة البطريرك رافائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان، بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، بناءا على دعوة من غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للكنيسة المارونية.

ووفقا للبطريركية الكلدانية، كان محور المحادثات هو "حياة المسيحيين في العراق وسوريا ولبنان، والوضع في ناغورنو كاراباخ، والصراع في الأراضي المقدسة". وأعرب البطاركة عن "تضامنهم مع عائلات القتلى والجرحى والنازحين، ودعوا إلى الهدوء والسلام واحترام حقوق الإنسان".

هذا وأقيمت فعاليات مؤتمر الشباب، بكنيسة السيدة العذراء، بشبرا، تحت شعار Peacemakers" 2023 "، حيث كان اليوم الأول بعنوان "التطويبات"، بالأخص تطويبة صانعي السلام، ثم انطلق المؤتمر إلى مدينة ترفع شعار السلام على بوابتها  دهب مع معايشة السلام في أجواء الطبيعة الخلابة.

كذلك، محاضرة أخرى حول "كيفية تحقيق السلام في أي ظرف والفرق بين السلام السلبي والإيجابي"، كما بحث الشباب عن شخصيات حصلت على نوبل للسلام وأسباب حصولهم عليها (مارتن لوثر كينج- الأم القديسة تريزا- نادية مراد- محمد البرادعي).

وتناقش الشباب في رأي الكنيسة الكاثوليكية في الحرب، كما تم الاحتفال بنجاح المؤتمر في جبل الطويلات.

فيلبس عيسى الأب فيلبس عيسى الربان فيلبس عيسى

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