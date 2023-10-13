الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مجلس كنائس الشرق الاوسط يحذر من التغيرات المناخية المفتعلة

ميشيل عبس
ميشيل عبس

قال الدكتور ميشال عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، في كلمته بمؤتمر "مقاربات مسكونيّة حول التغيّر المناخي" في جامعة الروح القدس، الكسليك - لبنان: "بما اننا في صدد معالجة مشكلة التغير المناخي، لا بد لنا من التوقف امام ظاهرة التغير المناخي المفتعل، أي الذي ينتج عن مشاريع بيئية تقوم بها دول، اما لتأمين مصالح مواطنيها، او لحصار جار غير مرغوب فيه.

بعض المشاريع تتحول لكوارث بيئية

واضاف في المؤتمر الذي جاء من تنظيم مجلس كنائس الشرق الأوسط بالتعاون مع رابطة الكليّات والمعاهد اللّاهوتيّة في الشرق الأوسط: انه تتمثل هذه المشاريع في السدود او الاقنية، التي جعلت ان يكون طابخ السم آكله، وينعكس سحر المشاريع البيئية على الشعب سحر زلازل وانهيارات في التربة وغيرها من الكوارث البيئية.

واوضح ان ما يشغل البال مؤخرًا ويمكن أن نطلق عليه موضوع الساعة، هو أمر خطير ومصيري لم تعي البشرية بعد كفاية أهميته، إلا على مستوى بعض النخب الأخلاقية الواعية، علمًا أن النسبة الكبرى من النخب الاقتصادية، الصناعية منها خصوصًا، قد وعت خطورته، ولكنها تتجاهل الأمر لانعكاس ذلك على ربحيتها.

تغييب  البعد البيئي أو وضعه في آخر الأولويات

وأضاف: يُغيّبون البعد البيئي أو يضعونه في آخر الأولويات، ويقدمون عليه الفعالية الإنتاجية والربحية، وجل ما اجترحوه هو "الإدارة الخضراء" في محاولة بيلاطوسية لتبرئة أنفسهم من الجرائم البيئية التي يرتكبون، كم من اتفاقيات بيئية تمنعوا عن التوقيع عليها خلال العقود الثلاثة الماضية.

يقابل ذلك تشريعات بيئية ناجعة، وإنشاء هيئات بيئية محترمة، تقوم بعملها على أكمل وجه، ولكنه تبين ان هذا الامر غير كاف، وأن الوعي والمسؤولية البيئيين ما زالا بعيدين عن بلوغ القاعدة المجتمعية والتحول إلى ثقافة ونمط حياة.

ميشال عبس الدكتور ميشال عبس دكتور ميشال عبس ميشيل عبس الدكتور ميشيل عبس

مواد متعلقة

تفاصيل إلقاء نظرة الوداع وصلاة جنازة مؤسس دير سمعان الخراز غدًا

اليوم.. "البيزنطية" تحيي تذكار القدّيسين الشهداء بروبوس وتاراخوس وأنذرونيكوس

اليوم.. الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول الخميس الـ 27 من زمن السنة

50 مناسبة في شهر بابة.. تعرف عليهم

اليوم.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديسة انسطاسية

تفاصيل مشاركة كنيسة الروم الأرثوذكس في افتتاح المتحف الروماني بالإسكندرية

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بحلول ثاني أشهر السنة القبطية

الجمعية العامة لسينودس الأساقفة الكاثوليك تحذر من العنف في الأراضي المقدسة

الأكثر قراءة

غلق باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية غدًا

"الصحة العالمية": مستشفيات غزة وصلت إلى نقطة الانهيار

حرب الأسلحة المحرمة.. قذائف الفسفور الأبيض تحرق أهالى غزة أحياء (ملف)

ضبط عصابة سرقت 1.4 مليون دولار ومليونى جنيه مصرى من مصنع بأكتوبر

الآن.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الاحتلال يهجّر مليون فلسطينى فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

مدحت بشاى

لعبة أمم على حدودنا الأبية

عبد الرحيم طايع

حتى يكون موقفنا كموقف الرئيس

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصرى!

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم نساء وأطفال.. استشهاد 100 فلسطينى فى غزة اليوم

جيش الاحتلال يدعو أهالى غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا

رئيستا المفوضية والبرلمان الأوروبى تتوجهان إلى إسرائيل.. اليوم