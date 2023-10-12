الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تفاصيل إلقاء نظرة الوداع وصلاة جنازة مؤسس دير سمعان الخراز غدًا

القمص سمعان ابراهيم
القمص سمعان ابراهيم

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تفاصيل صلاة الجنازة على جثمان القمص سمعان ابراهيم، مؤسس وراعي كنيسة ودير القديس العظيم سمعان الخراز غدا الجمعة.

ومن المقرر أن يُصلَّى القداس بالدير، غدًا الجمعة، بحضور جثمان الأب الراحل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة، يليها إلقاء نظرة الوداع من العاشرة وحتى الثانية بعد الظهر، تبدأ بعدها صلوات التجنيز.

القمص سمعان ابراهيم

سيم الأب المتنيح كاهنًا يوم ١٤ يناير ١٩٧٨ ونال القمصية في ١٥ يوليو ١٩٩٤، وبحسب تعبير بيان الكنيسة القبطية فقد رقد في الرب بشيخوخة صالحة الأب المبارك القمص سمعان إبراهيم كاهن ومؤسس دير القديس سمعان الدباغ بحي المقطم، عن عمر بلغ ٨٢ سنة، بعد رحلة طويلة من الخدمة الباذلة، حيث بدأ خدمته في حي جامعي القمامة بالمقطم، منذ أكثر من خمسين سنة، منها ما يزيد عن ٤٥ سنة كاهنًا.

البابا يقدم العزاء

من جانبه تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء لنيافة الأنبا أبانوب الأسقف العام لكنائس قطاع المقطم، وللآباء كهنة القطاع، في نياحة الشيخ الجليل القمص سمعان إبراهيم، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة، ولشعب كنيسته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

الصلوات تذاع بالبث المباشر

من جانبه قال القمص بطرس رشدي، راعي كنيسة ودير القديس سمعان الخراز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لتكن مشيئتك وإرادتك يا رب نودع على رجاء القيامة القمص سمعان ابراهيم كاهن كنيسة ودير القديس سمعان الخراز المقطم، راحة ونياحة لروحه الطاهرة في أحضان القديسين.. صلوات الجنازة الساعة الثانيه ظهرًا عقب القداس الإلهي بكاتدرائية القديس سمعان الدباغ بالدير وسوف يذاع القداس والصلاة علي القنوات المسيحية المختلفه (Sat 7 واغابي وCTV وME Sat) وغيرهم.

القمص سمعان ابراهيم رحيل القمص سمعان إبراهيم جنازة القمص سمعان ابراهيم جثمان القمص سمعان ابراهيم نظرة الوداع على القمص سمعان ابراهيم

مواد متعلقة

اليوم.. "البيزنطية" تحيي تذكار القدّيسين الشهداء بروبوس وتاراخوس وأنذرونيكوس

اليوم.. الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول الخميس الـ 27 من زمن السنة

50 مناسبة في شهر بابة.. تعرف عليهم

اليوم.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديسة انسطاسية

تفاصيل مشاركة كنيسة الروم الأرثوذكس في افتتاح المتحف الروماني بالإسكندرية

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بحلول ثاني أشهر السنة القبطية

الجمعية العامة لسينودس الأساقفة الكاثوليك تحذر من العنف في الأراضي المقدسة

البابا تواضروس الثانى يُدشن كنيسة البشارة بميلانو

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى فى حفل الكليات العسكرية.. رسائل حاسمة عن القضية الفلسطينية وأمن مصر

الفلسطينى عمر غسان ضمن أوائل خريجى الدفعة 117 من الكلية الحربية المصرية

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2023.. وأدعية استقبال الشهر المبارك

أسماء أوائل خريجى الكليات العسكرية وأنواطهم

أبرزها مشاركة الننى.. 3 مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر أمام زامبيا

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مباحثات بين سامح شكرى ووزيرة خارجية اليابان حول التصعيد الفلسطينى الإسرائيلى

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل