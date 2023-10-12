تفاصيل إلقاء نظرة الوداع وصلاة جنازة مؤسس دير سمعان الخراز غدًا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تفاصيل صلاة الجنازة على جثمان القمص سمعان ابراهيم، مؤسس وراعي كنيسة ودير القديس العظيم سمعان الخراز غدا الجمعة.

ومن المقرر أن يُصلَّى القداس بالدير، غدًا الجمعة، بحضور جثمان الأب الراحل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة، يليها إلقاء نظرة الوداع من العاشرة وحتى الثانية بعد الظهر، تبدأ بعدها صلوات التجنيز.

القمص سمعان ابراهيم

سيم الأب المتنيح كاهنًا يوم ١٤ يناير ١٩٧٨ ونال القمصية في ١٥ يوليو ١٩٩٤، وبحسب تعبير بيان الكنيسة القبطية فقد رقد في الرب بشيخوخة صالحة الأب المبارك القمص سمعان إبراهيم كاهن ومؤسس دير القديس سمعان الدباغ بحي المقطم، عن عمر بلغ ٨٢ سنة، بعد رحلة طويلة من الخدمة الباذلة، حيث بدأ خدمته في حي جامعي القمامة بالمقطم، منذ أكثر من خمسين سنة، منها ما يزيد عن ٤٥ سنة كاهنًا.

البابا يقدم العزاء

من جانبه تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء لنيافة الأنبا أبانوب الأسقف العام لكنائس قطاع المقطم، وللآباء كهنة القطاع، في نياحة الشيخ الجليل القمص سمعان إبراهيم، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة، ولشعب كنيسته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

الصلوات تذاع بالبث المباشر

من جانبه قال القمص بطرس رشدي، راعي كنيسة ودير القديس سمعان الخراز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لتكن مشيئتك وإرادتك يا رب نودع على رجاء القيامة القمص سمعان ابراهيم كاهن كنيسة ودير القديس سمعان الخراز المقطم، راحة ونياحة لروحه الطاهرة في أحضان القديسين.. صلوات الجنازة الساعة الثانيه ظهرًا عقب القداس الإلهي بكاتدرائية القديس سمعان الدباغ بالدير وسوف يذاع القداس والصلاة علي القنوات المسيحية المختلفه (Sat 7 واغابي وCTV وME Sat) وغيرهم.