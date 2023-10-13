الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

الأنبا بشارة جودة يشارك في لقاء الآباء الفرنسيسكان بالمنطقة الجنوبية بأسيوط

بشارة جودة
بشارة جودة

 التقى الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الآباء الفرنسيسكان بالمنطقة الجنوبية، بأسيوط.

جاء ذلك بحضور الأب فرنسيس عطالله، والأب وليم عبدالمسيح، والأخ أنطونيوس، رعاة دير السيدة العذراء بدير درنكة، حيث تضمن اليوم صلوات القداس الإلهي، والترانيم، والتاملات الروحية.

وجاء اللقاء الأول لنيافة المطران بعنوان"جماعة رهبانية كارزة بين الصراعات والتحديات في وسط عالم متغير".

ودار اللقاء الثاني حول "يسوع الراعي الصالح"، الذي يعرف خرافه، حيث تمت الإشارة إلى صفات الراعي وهي: معرفة الرعية، الراعي المشارك، والحاضر مع جميع ظروف أبناء الرعية.

وعلى مثال مار فرنسيس، الذي كان يبشر بأسلوب حياته، ومحبته لإخواته الرهبان، وعلاقته بالكنيسة، تحت شعار "الإخوة والمحبة والسلام".

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