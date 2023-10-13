البابا ثيؤدوروس يزور مدرسة القديس أثناسيوس الكبير البطريركية للطلبة الأفارقة

قال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس ومتحدث الكنيسة في مصر ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح صحفي له، إنه حضر صاحب الغبطة البابا والبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودورس الثاني، القداس الإلهي في دير القديس سابا البطريركي التاريخي بالإسكندرية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 في مدرسة "القديس أثناسيوس الكبير" البطريركية، للطلاب الأفارقة.

لقاء الطلبة الجدد

بعد القداس الإلهي، بارك البابا ثيودورس الطلبة الجدد الذين أتوا من عدة إبراشيات للبطريركية في أفريقيا. وخلال عظته القصيرة، وجه غبطته نصائح وتمنيات أبوية للطلاب الأفارقة الشباب، وأكد لهم أنه سيعتني بنفسه ومع الله بمسارهم المستقبلي، وبخدمتهم الكهنوتية المستقبلية بعد تخرجهم وعودتهم إلى مسقط رأسهم. كما شكر مدير مدرسة الأرشمندريت إسحق تسابوغلو والأساتذة على خدمتهم المضنية والضميرية للطلاب، "الذين هم مستقبل كنيستنا الأرثوذكسية في أفريقيا المستقبل، أفريقيا التي طالت معاناتها"، كما أشار غبطته. وفي كلمة لمدير مدرسة الأرشمندريت إسحق، توجه إلى البابا ثيودورس قائلاً: "لقد حان الوقت، برغبة ومباركة غبطتكم، لبدء فترة تعليمية جديدة من الدورات والندوات التوجيهية في مدرسة الكرسي البطريركية، مدرسة "القديس أثناسيوس الكبير" في دير القديس سابا البطريركي. هذه المدرسة التي تصورت وأنشأت يا صاحب الغبطة على خطى أسلافك العظماء الذين أسسوا، من وقت لآخر، مدارس الإسكندرية الشهيرة التي سعوا إليها في عصرهم.

استجابة لندائكم، سنقوم جميعًا، معلمين وإكليروس وموظفين في المدرسة، بتوفير المعرفة اللازمة لطلابنا، مع الحقائق والاحتياجات السائدة اليوم، في الكنائس المحلية والمستويات التبشيرية في البلدان الأفريقية.

الجدير بالذكر أن المدرسة البطريركية بالإسكندرية التاريخية أعيد تأسيسها خلال العام الدراسي 2007 – 2008، بعد 470 عامًا، وذلك لإخراج الكوادر المؤهلة للعمل التبشيري للكرسي البطريركي. خلال الدورة الدراسية التي تستمر عامين، يحضر الطلاب، الذين يأتون من بلدان أفريقية مختلفة وحاصلين على المنح الدراسية الكاملة للبطريركية، دورات في اللاهوت والتمريض والزراعة الاستوائية وعلوم الكمبيوتر والتربية واللغة اليونانية.