الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الاتصالات": تأسيس 163 شركة جديدة بالقطاع في يوليو الماضي

وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تأسيس 163 شركة جديدة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال شهر يوليو الماضي برأس مال قيمته 98.90 مليون جنيه مقارنة بنحو 149 شركة عن نفس الفترة عام 2022 برأس مال قيمته 72.33 مليون جنيه.

 

 

163 شركة جديدة 

وأشار التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى أن الشركات توزعت كالآتي: 141 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأس مال 92.19 مليون جنيه وعدد 20 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم برأس مال 6.69 مليون جنيه وعدد شركتين بقطاع الاتصالات.

الاتصالات: 116.5 مليون مشترك فى خدمات الهاتف

وأوضح التقرير أن شهر يوليو 2022 شهد تأسيس 99 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأس مال 58.72 مليون جنيه وعدد 46 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم برأس مال 13.34 مليون جنيه واخير 4 شركات بقطاع الاتصالات.

وأضاف التقرير أن شهر يونيو 2023 شهد تأسيس 183 شركة برأس مال 536.53 مليون جنيه توزعت كالآتي: 142 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأس مال 501.83 مليون جنيه وعدد 35 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم برأس مال قيمته 21.99 مليون جنيه ونحو 6 شركات بقطاع الاتصالات برأس مال 2.72 مليون جنيه.

700 % نمو مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة 

وأوضح التقرير أن مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية سجل 1816 نقطة خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بنحو 1116 نقطة عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 700 % وشهري 34 5 بعد ان سجل في يونيو السابق عليه 1782 نقطة.

وألمح التقرير إلى أن مؤشر قطاع الاتصالات يتضمن سبع شركات الشركة المصرية للاتصالات، والمصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وراية لخدمات مراكز الاتصالات، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية، والمصرية لمدينة الانتاج الاعلامي.

مؤشرات قطاع الاتصالات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تأسيس الشركات مؤشر قطاع الاتصالات البورصة المصري

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