الاتصالات: 116.5 مليون مشترك فى خدمات الهاتف

ارتفعت عدد الاشتراكات بالهاتف المحمول والثابت إلى 116.56 مليون مشترك بنهاية شهر يوليو 2023، مقارنة بنحو 110.48 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022، بزيادة قدرها 6.08 مليون عميل.

جاء ذلك وفق أحدث تقارير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر، اليوم، عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مؤشرات قطاع الاتصالات

104.33 مليون عميل بالهاتف المحمول

وأضاف التقرير، الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن عدد مشتركي الهاتف المحمول ارتفع إلى نحو 104.33 مليون عميل بنهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة بنحو 98.76 مليون عميل عن نفس الفترة عام 2022، بزيادة سنوية بلغت 5.57 مليون مشترك بمعدل نمو سنوي 5.63% وشهري 0.66%، بعد أن سجل نحو 103.64 مليون عميل خلال يونيو السابق عليه.

مؤشرات الهاتف المحمول

وأشار التقرير إلى أن نسبة انتشار الهاتف المحمول سجلت 97.85% بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 94.20% عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 3.65% وشهري 0.50%، بعد أن سجلت خلال شهر يونيو السابق عليه 97.35%.

12.23 مليون مشترك بالهاتف الثابت

وقال التقرير إن عدد مشتركي الهاتف الثابت "الأرضي" سجل نحو 12.23 مليون مشترك خلال شهر يوليو 2023، مقارنة بنحو 11.72 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022، بزيادة قدرها 510 آلاف عميل جديد بمعدل نمو سنوي 4.43%، وشهري 3.55%، بعد أن سجل في يونيو السابق عليه 11.82 مليون مشترك.

مؤشرات الهاتف الثابت

1072 سنترالًا بالريف

وأوضح التقرير أن إجمالي سعة السنترالات في مصر بلغت 21.24 مليون خط أرضي بنهاية يوليو الماضي بمعدل نمو سنوي 0.12%، في حين سجل معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 11.48% بنهاية يوليو الماضي مقارنة بنحو 11.18% عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 3.42% وسنوي 0.30%، كما بلغ إجمالي عدد السنترالات في مصر 1556 سنترالًا بمعدل نمو 1.57% منها 1072 سنترالًا في الريف.

وقال التقرير إن القطاع المنزلي استحوذ على نحو 90% من مشتركي التليفون الثابت، يليه القطاع التجاري بنحو 8% والقطاع الحكومي بنحو 2%.