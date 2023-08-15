"الاتصالات": 11.46 مليون مشترك بالإنترنت الارضي بنهاية مايو الماضي

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات، عن أن عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة "الأرضي" سجل 11.46 مليون مشترك بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 10.43 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة قدرها نحو 1.03 مليون مشترك بمعدل نمو سنوي 9.92 % وشهري 0.78 % بعد أن سجل أبريل الماضي 11.37 مليون مشترك.

وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن أعداد المشتركين توزعت كالآتي: القاهرة الكبرى استحوذت على نسبة 35 % من المستخدمين متساوية مع منطقة الدلتا بنفس النسبة، في حين استحوذ الوجه القبلي على 15% من المشتركين، ومنطقة الإسكندرية ومطروح نحو 9%، ومنطقة مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر نحو 6%.

وتابع التقرير أن نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول بلغت 69.73 % بنهاية مايو مقارنة بنحو 69.80% عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تغير سنوي 0.07 % ونمو شهري 0.99 %، بعد أن سجل نحو 68.75 % شهريا في أبريل السابق عليه.