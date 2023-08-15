الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الاتصالات": 11.46 مليون مشترك بالإنترنت الارضي بنهاية مايو الماضي

جريدة الدستور

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات، عن أن عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة "الأرضي" سجل 11.46 مليون مشترك بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 10.43 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة قدرها نحو 1.03 مليون مشترك بمعدل نمو سنوي 9.92 % وشهري 0.78 % بعد أن سجل أبريل الماضي 11.37 مليون مشترك.

 

وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن أعداد المشتركين توزعت كالآتي: القاهرة الكبرى استحوذت على نسبة 35 % من المستخدمين متساوية مع منطقة الدلتا بنفس النسبة، في حين استحوذ الوجه القبلي على 15% من المشتركين، ومنطقة الإسكندرية ومطروح نحو 9%، ومنطقة مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر نحو 6%.

 

وتابع التقرير أن نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول بلغت 69.73 % بنهاية مايو مقارنة بنحو 69.80% عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تغير سنوي 0.07 % ونمو شهري 0.99 %، بعد أن سجل نحو 68.75 % شهريا في أبريل السابق عليه.

 

 

 

الأكثر قراءة

"لبسوه ملابس نسائية".. القبض على 9 متهمين بالتعدي على شاب في البحيرة

الإحصاء: مصر تسجل حالة زواج كل 34 ثانية ومولود كل 14 ثانية

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

محافظ قنا يشهد إنزال مليون زريعة سمكية بنهر النيل

مصروفات وتنسيق جامعة المنوفية الأهلية 2023 وخطوات التقديم لطلاب الثانوية العامة

"الاتصالات": 11.46 مليون مشترك بالإنترنت الارضي بنهاية مايو الماضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية