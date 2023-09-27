الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الاتصالات": ارتفاع مشتركي الهاتف الأرضي والمحمول لـ115 مليون عميل

الهاتف الأرضي والمحمول
الهاتف الأرضي والمحمول

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات، عن أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت سجل نحو 115.46 مليون مشترك الربع التاني للعام الجاري "أبريل - يونيو 2023" مقارنة بنحو 109.62 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022.

إجمالي مشتركي الهاتف الثابت والهاتف المحمول

وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول بلغ 103.64 مليون مشترك خلال الربع الثاني " أبريل – يونيو" 2023 مقارنة بنحو 98.34 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022.

وأشار إلى أن عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل ما نسبته نحو 90 % من إجمالي مشتركي الخدمة الهاتفية خلال الفترة "أبريل – يونيو" 2023.

 

 

 

وزير الاتصالات: مصر تُحقق تقدمًا مهمًا فى مجال تصنيع الإلكترونيات

 

معدل انتشار الهاتف الثابت والهاتف المحمول

وأوضح التقرير أن معدل انتشار الهاتف المحمول بلغ 97.35 % بنهاية الفترة أبريل - يونيو2023 مقارنة بنحو 94.01 % بنهاية أبريل - يونيو 2022 بمعدل تغير سنوي 3.34%، من ناحية أخرى بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 11.10% بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2023.

الخطوط الهاتفية المستخدمة وإجمالي سعة السنترلات 

 

وقال التقرير إن إجمالي عدد خطوط الهاتف الثابت بلغ نحو 11.82 مليون خط بنهاية الربع التاني للعام الجاري "أبريل - يونيو 2023" مقارنة بنحو 11.28 مليون خط عن نفس الفترة عام 2022.

كما بلغت السعة الحالية للهاتف الثابت إلى 21.24مليون خط بنهاية الربع التاني للعام الجاري "أبريل - يونيو 2023" مقارنة بنحو 21.89 مليون خط عن نفس الفترة عام 2022 بتغير سنوي -0.65 مليون خط وبمعدل تغير سنوي -2.98.%.

مشتركو الهاتف الثابت "حضر/ ريف"

 وأضاف التقرير أن عدد مشتركي التليفون الثابت في الحضر بلغ نحو 54.9 مليون خط خلال الربع التاني من العام الحالي "أبريل - يونيو" 2023 مقارنة بنحو 9.15مليون خط عن نفس الفترة عام 2022، في حين بلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت في الريف نحو 2.28 مليون خط خلال تاربع التاني من 2023 مقارنة بنحو 2.13 مليون خط عن نفس الفترة عام 2022.

مؤشرات قطاع الاتصالات وزارة الاتصالات مشتركي الهاتف المحمول الهاتف الثابت مصر

مواد متعلقة

وزير الاتصالات يوقع اتفاقية تعاون مع «إيزري» لتوفير برمجيات نظم المعلومات الجغرافية

الأكثر قراءة

فيضانات قاتلة تضرب جنوب إفريقيا.. تدمير البنية التحتية وتحذيرات من سقوط ضحايا

"كان على علاقة بها".. تفاصيل صادمة حول مقتل موظفة داخل كلية الآثار على يد زميلها

مقتل موظفة بـ"آثار القاهرة" على يد زميلها.. 4 رصاصات اخترقت جسدها

قرارات عاجلة من النيابة فى مقتل موظفة بـ"آثار القاهرة" على يد زميلها

مدير أمن الجيزة ينتقل إلى موقع مقتل موظفة "آثار القاهرة" على يد زميلها

تفاصيل جديدة حول مقتل "فتاة مصر الجديدة" على يد خطيبها السابق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (4)

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى في جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم