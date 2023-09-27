"الاتصالات": ارتفاع مشتركي الهاتف الأرضي والمحمول لـ115 مليون عميل

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات، عن أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت سجل نحو 115.46 مليون مشترك الربع التاني للعام الجاري "أبريل - يونيو 2023" مقارنة بنحو 109.62 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022.

إجمالي مشتركي الهاتف الثابت والهاتف المحمول

وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول بلغ 103.64 مليون مشترك خلال الربع الثاني " أبريل – يونيو" 2023 مقارنة بنحو 98.34 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022.

وأشار إلى أن عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل ما نسبته نحو 90 % من إجمالي مشتركي الخدمة الهاتفية خلال الفترة "أبريل – يونيو" 2023.

معدل انتشار الهاتف الثابت والهاتف المحمول

وأوضح التقرير أن معدل انتشار الهاتف المحمول بلغ 97.35 % بنهاية الفترة أبريل - يونيو2023 مقارنة بنحو 94.01 % بنهاية أبريل - يونيو 2022 بمعدل تغير سنوي 3.34%، من ناحية أخرى بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 11.10% بنهاية الفترة أبريل - يونيو 2023.

الخطوط الهاتفية المستخدمة وإجمالي سعة السنترلات

وقال التقرير إن إجمالي عدد خطوط الهاتف الثابت بلغ نحو 11.82 مليون خط بنهاية الربع التاني للعام الجاري "أبريل - يونيو 2023" مقارنة بنحو 11.28 مليون خط عن نفس الفترة عام 2022.

كما بلغت السعة الحالية للهاتف الثابت إلى 21.24مليون خط بنهاية الربع التاني للعام الجاري "أبريل - يونيو 2023" مقارنة بنحو 21.89 مليون خط عن نفس الفترة عام 2022 بتغير سنوي -0.65 مليون خط وبمعدل تغير سنوي -2.98.%.

مشتركو الهاتف الثابت "حضر/ ريف"

وأضاف التقرير أن عدد مشتركي التليفون الثابت في الحضر بلغ نحو 54.9 مليون خط خلال الربع التاني من العام الحالي "أبريل - يونيو" 2023 مقارنة بنحو 9.15مليون خط عن نفس الفترة عام 2022، في حين بلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت في الريف نحو 2.28 مليون خط خلال تاربع التاني من 2023 مقارنة بنحو 2.13 مليون خط عن نفس الفترة عام 2022.