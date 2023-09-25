وزير الاتصالات: مصر تُحقق تقدمًا مهمًا فى مجال تصنيع الإلكترونيات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر حققت خلال السنوات الماضية تقدمًا مهمًا في مجال تصنيع الإلكترونيات.

وأضاف عمرو طلعت، في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، على هامش افتتاح الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار، اليوم الإثنين، بحضور الرئيس السيسي، أنه خلال العام ونصف الماضي، تم توقيع 5 اتفاقيات مع شركات عالمية لبدء تصنيع الموبايلات المحمول، والحاسبات اللوحية بمصر، لافتًا إلى أن هذا الأمر مهم للغاية، وأن عدد الشركات التي بدأت في توسيع الدوائر الإلكترونية في مصر يتوسع، وأن مصر أصبحت دولة مهمة في هذا المجال.

وأشار إلى أنه لا توجد دولة تصنع تليفون محمول من البداية لـ النهاية، ولكن لا بُد أن تتكامل الصناعات بين الدول، فهناك دول تقوم بعمل الشاشات، ودول تصمم الدوائر الإلكترونية، كاشفًا أن مصر تجاوزت التجميع، وأن المنتج المصري موجود في الموبايل المحمول بنسبة 45%، وأن هذه النسبة تعتبر جيدة جدًا.

وأكد أنه لا توجد دولة تقوم بتصنيع الموبايل بالكامل بنسبة 100%، حتى الصين نفسها لا تصنع الجهاز بنسبة 100%.

كما كشف وزير الاتصالات عن زيادة عدد المشتركين حتى بلغ نحو 70 مليون مشترك في خدمات الإنترنت الثابت، ومن ثم أصبح هذا المرفق في غاية الأهمية لتلقي المعلومات وتلقي فرص تدريبية وممارسة العمل ومتابعة الأخبار أو حتى للأنشطة الترفيهية، ويتعين على الدولة دومًا أن تستمر في دعم البنية التحتية.