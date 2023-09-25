الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بث مباشر.. الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى بحضور الرئيس السيسى

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

تُقدّم  الدستور بثًا مباشرًا لفعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي تستضيفها شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي

ومن المقرر أن يتباحث المشاركون حول سبل تحقيق النمو المستدام في ظل عالم مليء بالتحديات؛ تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا وجائحة كورونا؛ وذلك استهدافًا لشراكات تنموية عابرة للحدود تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الإنمائي الثنائي والقاري يرتكز على إتاحة المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للقطاع الخاص، لكي يقود قاطرة التعافي الاقتصادي.

البنية التحتية

وتسعى مصر من خلال عضويتها بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتعميق الشراكات التنموية متعددة الأطراف العابرة للحدود، خاصة بين القارتين الإفريقية والآسيوية إدراكًا لأهمية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية المصرية، واتساقًا مع الغايات الوطنية في تلبية الاحتياجات التنموية للبلدان الإفريقية.

الدستور عبد الفتاح السيسي السيسي فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي البنية التحتية

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