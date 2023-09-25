الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين فى اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية مع عدد من الوزراء والمشاركين من المصريين والأجانب، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي تستضيفها شرم الشيخ، لأول مرة بإفريقيا، في تجمع عالمي لأكثر الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية.

الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار

ويتباحث المشاركون حول سبل تحقيق النمو المستدام في ظل عالم مليء بالتحديات تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا وجائحة "كورونا"؛ وذلك استهدافًا لشراكات تنموية عابرة للحدود تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الإنمائي الثنائي والقاري يرتكز على إتاحة المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للقطاع الخاص، لكي يقود قاطرة التعافي الاقتصادي.

وتمثل الاجتماعات منصة دولية مهمة سوف تروج من خلالها مصر للفرص الاستثمارية التنموية، التي تتمتع بمزايا تنافسية وتفضيلية ترتكز على موقع جغرافي استراتيجي.

وهو ما يؤهلها إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للإنتاج والتصدير، خاصة في ظل ما تمتلكه من مقومات محفزة للاستثمار في قطاعات واعدة باتت محل اهتمام دولي مثل: الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل المستدام وغيرها من مشروعات البنية التحتية بمفهومها الشامل والمتكامل، لما لها من دور فعَّال في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضًا بحسبانها الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو بشرية.