الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد اجتماعات البنك الآسيوى بشرم الشيخ

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إلى مقر انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التى تستضيفها مصر، لأول مرة في إفريقيا، اليوم الإثنين، وسط اهتمام دولي، يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر، وترقب من الأوساط الاقتصادية والتنموية والسياسية العالمية والإقليمية.

ويستمر توافد ممثلي الوفود المشاركة من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، إضافة إلى ممثلي 160 وسيلة إعلامية محلية ودولية جاءت لتغطية فعاليات هذه الاجتماعات المهمة.

جلسات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي

تتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: "ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود" و"بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية"، و"تعبئة الموارد لتمويل المناخ"، و"تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا"، و"شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية"، و"التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة"، و"تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات"، و"تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا".

ل الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار جلسات الاجتماعات السنوية شرم

مواد متعلقة

أستاذ الاقتصاد: مصر أثبتت للعالم عدم تعارض النمو الاقتصادى مع التحول للطاقة المتجددة

محمد حسنين هيكل.. 100 عام على ميلاد الأستاذ

لحظات الفخر والانتصار.. "إكسترا نيوز" تعرض وثائقى "50 عامًا.. النصر المجيد" (فيديو)

أستاذ المناخ: الذكاء الاصطناعى له دور فى مواجهة الظواهر الجوية

"ثقتنا فى إيمان هذه القوات المسلحة".. كلمات الرئيس السادات عن نصر أكتوبر (فيديو)

أشرف عقبة: حملة 100 يوم صحة قدمت خدمات غير مسبوقة

خبير اقتصادي: المشروعات القومية والطرق ضرورة لمواجهة الزيادة السكانية

كاتب صحفى: مبادرة حياة كريمة الأعظم فى تاريخ مصر

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

بعد لقاء السيسى ولى شى.. كيف تتعاون مصر والصين فى مبادرة "الحزام والطريق"؟

عاجل.. إدارة الكوارث والطوارئ التركية: زلزال قوى يضرب تركيا

اليوم.. محاكمة زوج ومديرة منزل فى وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى