الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد اجتماعات البنك الآسيوى بشرم الشيخ

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إلى مقر انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التى تستضيفها مصر، لأول مرة في إفريقيا، اليوم الإثنين، وسط اهتمام دولي، يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر، وترقب من الأوساط الاقتصادية والتنموية والسياسية العالمية والإقليمية.

ويستمر توافد ممثلي الوفود المشاركة من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا، بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، إضافة إلى ممثلي 160 وسيلة إعلامية محلية ودولية جاءت لتغطية فعاليات هذه الاجتماعات المهمة.

جلسات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي

تتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: "ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود" و"بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية"، و"تعبئة الموارد لتمويل المناخ"، و"تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا"، و"شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية"، و"التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة"، و"تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات"، و"تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا".