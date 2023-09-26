الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزارة الاتصالات تُشارك في "منتدى مصر.. الرقمنة أولًا"

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في "منتدى مصر- الرقمنة أولًا" الذي يُعقد يومي 26 و27 سبتمبر بالقاهرة، تحت شعار "نحو بناء مستقبل رقمي"، برعاية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويركز المنتدى على التحديات التي تواجه تحقيق التحول الرقمي وفرصه واستراتيجياته، كما يعمل على تمكين المشاركين في دفع الابتكار ورفع الكفاءة في المستقبل الرقمي للبلاد. كما يوفر المنتدى منصة لاستكشاف طاقات التحول الرقمي والتكنولوجيا، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون بين خبراء الصناعة والحكومة ورواد الأعمال.

هذا ويتم تنظيم المنتدى بالتعاون مع المديرين التنفيذيين ورؤساء قطاعات التحول الرقمي، إذ يجمع أكثر من 200 ممثلًا وأكثر من 20 متحدثًا وراعيًا، كما يضم أكثر من ثماني حلقات نقاشية يقدمها ممثلون عن عدة وزارات. ويشارك متحدثون من وزارة الاتصالات وإيتيدا والشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجامعة مصر للمعلوماتية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ووزارة المالية ووزارة الصحة والسكان والجامعة الأمريكية بالقاهرة وهيئات أخرى في الجلسات التي تُعقد على هامش المنتدى ويلقون كلماتهم.
 

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كما يتناول المنتدى التطورات والتحديات المُلحة في التحول الرقمي، ويتضمن سلسلة من الخطابات الرئيسية والعروض التقديمية والحلقات النقاشية وغيرها. وتركز الحلقات حول استراتيجية التحول الرقمي في مصر، وقادة ومبتكري التحول الرقمي، والبيانات، وتجربة العملاء، والأمن السيبراني، المراكز السحابية ومراكز البيانات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود والتعهيد ومراكز الأعمال، ومختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 ويكون للحضور فرصة للتواصل والتعاون واستكشاف المنتجات والحلول المتطورة، والتفاعل مع المتخصصين، واكتساب رُؤى، وإقامة شراكات قيمة في بيئة حيوية.
 وتجدر الإشارة إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق التحول الرقمي من خلال تطوير رُؤى لتصبح رائدة في مجال الاقتصاد الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا لدفع النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة، بما يتماشى مع تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وزارة الاتصالات القاهرة نحو بناء مستقبل رقمي ايتيدا منتدى مصر- الرقمنة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

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