كل ما تريد معرفته عن "مبادرة براعم مصر الرقمية"

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل في الدفعة الأولى من "مبادرة براعم مصر الرقمية" للعام الدراسي 2023/2024، وذلك لصقل مهارات تكنولوجيا المعلومات لطلاب المدارس، من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

12 أكتوبر آخر موعد للتسجيل

ويمكن للطلاب التسجيل في المبادرة على الموقع الرسمي للمبادرة من خلال حساب بريدهم الإلكتروني الشخصي مثل Hotmail, Outlook, Live. وحددت الوزارة آخر موعد للتسجيل يوم 12 أكتوبر.

وتأتي المبادرة في إطار التوجه العام للحكومة وحرص الدولة على النهوض بالمستوى التعليمي والتكنولوجي للأجيال الجديدة، وفي ظل التأكيد الدائم لرئيس الجمهورية على حتمية الاهتمام ببناء الإنسان المصري وضرورة تزويده بأحدث وأفضل المهارات الرقمية والتكنولوجية.

وتماشيًاً مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات التكنولوجية للمواطن المصري مما يشمل تزويده بكافة متطلبات العصر وتنمية مهاراته في كافة المجالات ذات الصلة.

الرؤية

إعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكي يصبح مؤهلًا لمجتمع مصر الرقمية ومواكبة المستقبل.

شروط التقديم

يجب على المتقدمين أن يكون لديهم الرغبة الحقيقية للتعلم من الناحية التكنولوجية بشكل عام وبطريقة غير تقليدية بشكل خاص، مع التأكيد على قراءة القواعد العامة والشروط المنظمة لمنحة مبادرة براعم مصر الرقمية، وفهم جميع المعايير المؤهلة للقبول في المنحة وكذلك نظام الدراسة طوال فترة المنحة والموافقة عليها من خلال استيفاء وتقديم نموذج الإقرار بعد توقيعه من ولي الأمر (تحميل نموذج الإقرار من الرابط).

يجب على المتقدمين استيفاء شروط التقديم ومعايير القبول التالية:

الجنسية: مصري / مصرية

السن: من 9 إلى 11 سنة (يمكن استثناء بعض التلاميذ في حالة الالتزام بشرط الصف الدراسي).

السنوات الدراسية: أن يكون المتقدم / المتقدمة من الملتحقين العام القادم (2023/2024) بداية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي فقط.

مُقيد في إحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية: الحكومية / الخاصة / التجريبية / الدولية.

القدرة على تمييز الحروف والأشكال والتعامل مع الحاسب الآلي.

القدرة على التعلم عبر الإنترنت.

التفوق العلمي في الدراسة بالمدرسة.

موافقة ولي الأمر على الالتحاق بالمبادرة من خلال التوقيع على الإقرار والتعهد بالالتزام والانتظام في المنحة وتقديمه مع مستندات التقديم.

لمزيد من المعلومات حول مبادرة براعم مصر الرقمية، يرجى الضغط هنا، وللتسجيل يرجى الضغط هنا.