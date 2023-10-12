"الاتصالات": 74.18 مليون مشترك في الموبايل إنترنت بنهاية يوليو 2023

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر اليوم الخميس، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عدد مشتركي الإنترنت عبر الهاتف المحمول، قفز إلى نحو 74.18 مليون مستخدم خلال شهر يوليو 2023، لأول مرة في مصر، مقارنة بنحو 69.47 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022، بزيادة قدرها 4.71 مليون عميل جديد، بمعدل نمو سنوي6.78 % وشهري 1.49%، بعد أن سجل في يونيو السابق عليه 73.09 مليون مستخدم، بزيادة قدرها نحو 1.09 مليون عميل.

11.64 مليون عميل للانترنت الارضي

وأشار التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، إلى أن عدد مشتركي الإنترنت الثابت الأرضي ارتفع إلى 11.64 مليون مشترك بنهاية شهر يوليو 2023، مقارنة بنحو 10.60 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022، بزيادة قدرها 1.04 مليون عميل، بمعدل نمو سنوي 9.82% وشهري 0.69%، بعد أن سجل في يونيو السابق عليه نحو 11.56 مليون عميل.

ولفت إلى أن إجمالي مستخدمي الإنترنت عبر اليو إس بي مودم سجل نحو 2.41 مليون مستخدم خلال يوليو الماضي مقارنة بنحو 2.04مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 17.89 % وشهري 0.49%، بعد أن سجل في يونيو السابق عليه 2.40 مليون مستخدم.

71.10 % نسبة مستخدمي الانترنت الموبايل

وأوضح التقرير أن نسبة مستخدمي الانترنت عن طريق المحمول من اجمالي مشتركي المحمول ارتفعت الي 71.10 % بنهاية شهر يوليو الماضي مقارنة بنحو 70.34 % عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 0.77 % وشهري 0.58 % بعد ان سجل في يونيو السابق عليه نحو 70.52 %.

وأشار التقرير، إلى أن محافظات الدلتا استحوذت علي 35 % من اجمالي عدد مشتركي الانترنت الارضي" المنزلي" لتصبح منافس قوي لمحافظات القاهرة الكبرى، والتي تساوت معها بنفس النسبة وتلتهما محافظات الوجه القبلي بنحو 15 % ثم منطقة الإسكندرية ومطروح بنحو 9 % ومدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنحو 6 %.

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