إقبال كبير فى الإسماعيلية على التبرع بالدم لأهالى غزة (فيديو)

توافد العديد من المواطنين بمختلف فئاتهم، الشباب وكبار السن والسيدات، للتبرع بالدم ضمن حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة"، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، للتبرع بالدم للأخوة الفلسطينيين جراء الاعتداءات التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة.

وشهدت محافظة الإسماعيلية إقبال العديد من المواطنين للتبرع بالدم، مؤكدين دعمهم القضية الفلسطينية.

تفاصيل حملة التحالف الوطنى بالإسماعيلية للتبرع بالدم

وقال محمد صالح أحمد، أحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الإسماعيلية، إنه بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق التحالف الوطني للعمل التنموي حملة للتبرع بالدم لصالح أشقائنا في فلسطين بقطاع غزة، جراء استهدافات الكيان الصهيوني لأهالي قطاع غزة، مشيرًا إلى أن محافظة الإسماعيلية شهدت ملحمة كبرى بحضور عدد كبير للتبرع بالدم، على رأسهم الشباب الذين يشاركون بكثافة في عملية التبرع بالدم، مشيرًا إلى أن عمليات التبرع بالدم ودعم القضية الفلسطينية ليس جديدًا على مصر، فهي على رأس الدول الداعمة للقضية الفلسطينية ودائما ما تقدم مساعدات للإخوة الفلسطينيين.

وجاءت المبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم، للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بمختلف الجامعات المصرية من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

توجيهات الرئيس بإرسال مساعدات لقطاع غزة

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتزامن مع إرسال التحالف الوطني للعمل الأهلي قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.