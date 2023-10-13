الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كبير فى الإسماعيلية على التبرع بالدم لأهالى غزة (فيديو)

حملة التحالف الوطني
حملة التحالف الوطني بالإسماعيلية للتبرع بالدم

توافد العديد من المواطنين بمختلف فئاتهم، الشباب وكبار السن والسيدات، للتبرع بالدم ضمن حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة"، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، للتبرع بالدم للأخوة الفلسطينيين جراء الاعتداءات التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة.

وشهدت محافظة الإسماعيلية إقبال العديد من المواطنين للتبرع بالدم، مؤكدين دعمهم القضية الفلسطينية.

تفاصيل حملة التحالف الوطنى بالإسماعيلية للتبرع بالدم

وقال محمد صالح أحمد، أحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الإسماعيلية، إنه بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق التحالف الوطني للعمل التنموي حملة للتبرع بالدم لصالح أشقائنا في فلسطين بقطاع غزة، جراء استهدافات الكيان الصهيوني لأهالي قطاع غزة، مشيرًا إلى أن محافظة الإسماعيلية شهدت ملحمة كبرى بحضور عدد كبير للتبرع بالدم، على رأسهم الشباب الذين يشاركون بكثافة في عملية التبرع بالدم، مشيرًا إلى أن عمليات التبرع بالدم ودعم القضية الفلسطينية ليس جديدًا على مصر، فهي على رأس الدول الداعمة للقضية الفلسطينية ودائما ما تقدم مساعدات للإخوة الفلسطينيين.

وجاءت المبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم، للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بمختلف الجامعات المصرية من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

توجيهات الرئيس بإرسال مساعدات لقطاع غزة

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتزامن مع إرسال التحالف الوطني للعمل الأهلي قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

التبرع بالدم لصالح غزة عملية التبرع بالدم الإسماعيلية تتبرع بالدم لفلسطين غزة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسماعيلية

مواد متعلقة

مبادرتان للتبرع بالدم لصالح أهالى غزة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية تحتفل باليوم العالمي للمسنين بيوم ترفيهي لكبار السن

"الإسماعيلية" توجه بحصر المشروعات المدرة للدخل لإدراجها بأصول الدولة

رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وفد الإعلام والصحافة الصينية

مواطن من شمال سيناء: ندعم أخوتنا الفلسطينيين ونرفض توطينهم في سيناء

أهالى سيناء يبايعون السيسى لولاية رئاسية جديدة: نجح فى القضاء على خطر الإرهاب.. وحقق التنمية

رالى "تحدى عبور مصر" يغادر الإسماعيلية متجهًا إلى شرم الشيخ

111 محضرًا خلال حملات تموينية مكبرة بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

مسجلًا 1300 قتيل.. الاحتلال الإسرائيلى يعثر على 30 جثة فى مستوطنة "بئيرى"

أحمد الطاهرى: انقطاع الاتصال مع طاقم "القاهرة الإخبارية" فى قطاع غزة

فيلم محمد رمضان "ع الزيرو" يجنى 72 جنيهًا أمس

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قرار إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه

سعر الذهب لحظة بلحظة.. مفاجأة في بيع وشراء عيار 21 في مصر

رسميًا.. الإسكواش فى أوليمبياد لوس أنجلوس 2028

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

مدحت بشاى

لعبة أمم على حدودنا الأبية

عبد الرحيم طايع

حتى يكون موقفنا كموقف الرئيس

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصرى!

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية.. وزير خارجية بريطانيا يتصل بسامح شكرى بشأن التصعيد فى غزة

الاحتلال: اعتقلنا 220 فلسطينيًا بينهم 130 ينتمون لحماس منذ بدء "طوفان الأقصى"

بينهم نساء وأطفال.. استشهاد 100 فلسطينى فى غزة اليوم