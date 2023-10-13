بالزى الأبيض.. دير سمعان الخراز يودع شيخ كهنته القمص"سمعان إبراهيم"

توافد الآلاف من الأقباط والمسلمين ـ إلى دير القديس سمعان الخراز بالمقطم، لوداع شيخ كهنة كنيسة المقطم،القمص الراحل سمعان إبراهيم ، استعدادًا لبدء صلوات التجنيز، والتي تبدأ في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم.

وارتدى الحضور الزي الأبيض خلال حضورهم صلوات القداس والتجنيز، إيمانًا منهم أنهم يودعونـ الكاهن الراحل إلى السماء.

ويشارك في صلوات تجنيز القمص الراحل كهنة وخدام وشمامسة دير القديس سمعان الخراز بالمقطم، بحضور الآلاف من محبي القمص الراحل، الذي كان يخدم شعب منطقة حي الزبالين بمنشية ناصر في منطقة المقطم.

ورحل شيخ كهنة المقطم الأب المبارك القمص سمعان إبراهيم كاهن ومؤسس دير القديس سمعان الدباغ بحي المقطم، عن عمر بلغ ٨٢ سنة، بعد رحلة طويلة من الخدمة الباذلة، حيث بدأ خدمته في حي جامعي القمامة بالمقطم، منذ أكثر من خمسين سنة، منها ما يزيد على ٤٥ سنة كاهنًا.

لمحات من حياة القمص سمعان إبراهيم كاهن ومؤسس دير القديس بالمقطم

سيم الأب المتنيح كاهنًا يوم ١٤ يناير ١٩٧٨ ونال القمصية في ١٥ يوليو ١٩٩٤

في عام 1978 سُيِم الشاب "فرحات" الاسم المدني للكاهن الراحل، كاهنًا على كنيسة القديس سمعان الخراز بالمقطم، باسم "سمعان"، وتمكن في العام نفسه من إنشاء كنيسة القديس سمعان الخراز، لتكون الكنيسة الأولى التي تُبنى على اسم هذا القديس منذ وقت حدوث معجزة نقل الجبل المقطم سنة 979 للميلاد، في ظل حكم الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، كما تمكن بعدها من بناء عدة كنائس في منطقة جبل المقطم.

وأقيم القداس بالدير اليوم بحضور جثمان الأب الراحل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة، يليها صلوات إلقاء نظرة الوداع من العاشرة وحتى الثانية بعد الظهر، تبدأ بعدها صلوات التجنيز.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا أبانوب الأسقف العام لكنائس قطاع المقطم، وللآباء كهنة القطاع، في نياحة الشيخ الجليل القمص سمعان إبراهيم.