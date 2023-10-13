بدء إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على القمص الراحل سمعان إبراهيم

بدأت منذ قليل صلوات القداس الإلهي، لتجنيز الكاهن الراحل، القمص سمعان إبراهيم، شيخ كهنة المقطم بدير القديس سمعان الخراز بالمقطم.

وبدأ الأقباط بدير القديس سمعان الخراز المقطم، في إلقاء نظرة الوداع الأخير" لجثمان القمص الراحل "سمعان ابراهيم" مؤسس دير القديس سمعان الخراز، والأقرب لقلوب شعب الأقباط والمسلمين بحي الزبالين بالمقطم.

ورحل شيخ كهنة المقطم، الأب المبارك القمص سمعان إبراهيم كاهن ومؤسس دير القديس سمعان الدباغ بحي المقطم، عن عمر بلغ ٨٢ سنة، بعد رحلة طويلة من الخدمة الباذلة، حيث بدأ خدمته في حي جامعي القمامة بالمقطم، منذ أكثر من خمسين سنة، منها ما يزيد علي ٤٥ سنة كاهنًا.



سيم الأب المتنيح كاهنًا يوم ١٤ يناير ١٩٧٨ ونال القمصية في ١٥ يوليو ١٩٩٤

في عام 1978 سُيِم الشاب «فرحات» الاسم المدني للكاهن الراحل، كاهنًا على كنيسة القديس سمعان الخراز بالمقطم، باسم «سمعان»، وتمكن في العام نفسه من إنشاء كنيسة القديس سمعان الخراز، لتكون الكنيسة الأولى التي تُبنى على اسم هذا القديس منذ وقت حدوث معجزة نقل الجبل المقطم سنة 979 للميلاد، في ظل حكم الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، كما تمكن بعدها من بناء عدة كنائس في منطقة جبل المقطم.

وأقيم القداس بالدير اليوم بحضور جثمان الأب الراحل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة، يليها صلوات إلقاء نظرة الوداع من العاشرة وحتى الثانية بعد الظهر، تبدأ بعدها صلوات التجنيز.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا أبانوب الأسقف العام لكنائس قطاع المقطم، وللآباء كهنة القطاع، في نياحة الشيخ الجليل القمص سمعان إبراهيم، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة، ولشعب كنيسته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.