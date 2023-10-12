الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية ينعى القمص سمعان إبراهيم

القمص سمعان ابراهيم
القمص سمعان ابراهيم

نعى الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، في بيان رسمي صدر عن المركز الاعلامي للكنيسة الاسقفية الانجليكانية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك القمص سمعان إبراهيم  كاهن دير القديس سمعان بالمقطم.

وقال رئيس الأساقفة: الكنيسة الأرثوذكسية فقدت اليوم خادمًا على صورة المسيح ومعلم للأجيال، بذل عمره في خدمة الكنيسة ونمو شعبها.

وأضاف رئيس الأساقفة: باسمي وباسم قساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية نقدم خالص التعازي لأفراد أسرته ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

رحيل القمص سمعان

وكان قد أعلن  دير القديس سمعان الخراز بالمقطم، عن رحيل القمص سمعان إبراهيم، كاهن ومؤسس الدير، عقب مروره بأزمة صحية، والذي أسس الخدمة الكنسية بحي الزبالين بالمقطم.

ورحل القمص سمعان ابراهيم كاهن دير القديس سمعان الخراز بالمقطم، بعد تعرضه لأزمة صحية،  وكان تم وضع القمص سمعان جهاز التنفس الصناعي قبل اسبوعين، حتى رحيله.

ويعتبر  القمص “سمعان إبراهيم” الراحل، أحد مؤسسي الخدمة الروحية بالدير، في حي الزبالين بالمقطم، وكان الأقرب لقلوبهم طوال فترة خدمته الروحية.

 وتتخطى مساحة دير الأنبا سمعان الخراز، حوالي  الألف متر تقريبًا، بمثابة، في قلب الجبل، الذي يستقطب العديد من السياح لزيارته.
ويتكون  دير القديس  الأنبا سمعان الخراز من أربعة كنائس وهي "كاتدرائية السيدة العذراء والقديس سمعان الخراز، وكنيسة الأنبا إبرام بن زرعة السرياني، وكنيسة مار مرقس وقاعة القديس سمعان الخراز التي تتسع لألفي شخص، وكنيسة الأنبا بولا أول السواح".
وتعود تسمية الدير نسبةً إلى أشهر  قديسي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يدعى سمعان الخراز، ويعرف باسم “سمعان الدباغ”، وهو رجل قبطي صالح، امتهن دباغة الجلود وإصلاح الأحذية، وعاش في زمن الخليفة المعز لدين الله الفاطمي"، حسب موقع وزارة التخطيط.
 

 

 

سامي فوزي بيان رسمي القمص سمعان ابراهيم دير القديس سمعان بالمقطم رئيس الاساقفة

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