اغتيال الكلمة والصورة.."الصحفيين" العمانية تدين العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

أدانت جمعية الصحفيين العمانية، اليوم الجمعة، اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي صحفيين فلسطينيين يوميِّ السبت والأحد الماضيين خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة، ما يشكل انتهاكًا لاغتيال الكلمة والصورة التي تأتي استمرارًا للمجازر التي ارتكبت بحق الزملاء الصحفيين، كما حدث مع الصحفية شيرين أبوعاقلة، الأمر الذي يعني تجاوز القوانين والمواثيق الدولية، والأعراف الإنسانية.

وأعربت الجمعية في بيانٍ لها، اليوم الجمعة، عن تضامنها التام مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، منددة باعتداءات الاحتلال الممنهجة بحق الزملاء الذين يتواجدون في الميدان.

"الصحفيين" العمانية تدين العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

كما عبّرت "الصحفيين" العمانية عن أسفها لوقوع الضحايا الأبرياء بسبب العدوان المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أيام، ومحاصرة الشعب الفلسطيني منذ 76 عامًا، وفرض إجراءات قاسية عليه لا مثيل لها في العالم، كالحصار البري، والبحري، والجوي للضفة والقطاع، بهدف تركيع الشعب الفلسطيني الصامد، ودفعه إلى الموت البطيء، وحصار أكثر من مليوني إنسان في غزة التي أصبحت سجنًا كبيرًا لشعب يناضل من أجل حقوقه المشروعة.

وناشدت "الصحفيين" العمانية، المنظمات الدولية الصحفية والحقوقية بضرورة التحرك لإيقاف هذه الاعتداءات التي تمارس ضد زملاء المهنة، والمدنيين من الشعب الفلسطيني الأعزل.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أطلقت الأمم المتحدة نداءً عاجلًا لجمع تبرعات من أجل مساعدة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

ودعا النداء العاجل إلى توفير نحو 294 مليون دولار لـ77 شريكا في المجال الإنساني من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لمليون و260 ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة

جيش الاحتلال يدعو أهالى غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا

وسبق ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أهالي قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن حماس تختبئ داخل مدينة غزة في الأنفاق تحت البيوت وداخل مبانٍ مكتظة بالسكان الأبرياء