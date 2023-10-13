الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

بينهم نساء وأطفال.. استشهاد 100 فلسطينى فى غزة اليوم

قطاع غزة
قطاع غزة

استشهد ما لا يقل عن 100 فلسطيني في قطاع غزة، غالبيتهم أطفال ونساء، وأصيب المئات جراء الغارات والقصف العنيف من قبل طائرات الاحتلال فجر اليوم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم، بأن 17 شهيدًا تم انتشال جثثهم جراء قصف طائرات الاحتلال بصاروخ واحد على الأقل لبناية سكنية تعود لعائلة أبومدين في مخيم البريج وسط القطاع، كما أصيب عدد كبير من الأشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

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وأوضحت أنه تقع بناية أبومدين في "بلوك 9" داخل البريج، وتتكون من أربعة طوابق تضم 12 شقة سكنية، وتؤوي ما يقارب 70 مواطنا، منهم من نزحوا من المناطق الحدودية إلى البناية، لافتة إلى أن ثلاجات الموتى في مستشفى الأقصى امتلأت بالجثث مع ازدياد أعداد الشهداء، ووضع بعضهم في خيام خارج الثلاجات.

استشهاد 5 مواطنين وإصابة 10 بينهم أطفال فى جباليا شمال غزة

كما استشهد 5 مواطنين بينهم أطفال، وأصيب 10 في قصف لطائرات الاحتلال على منزل يعود لعائلة جودة في بلدة جباليا شمال القطاع، نقلوا إلى مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا.

وسبق وقصف الطيران الحربي منزلا لعائلة الزرد في حي التفاح بمدينة غزة، مما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين، نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

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كما استشهد 17 مواطنا باستهداف الطيران الحربي لمنزل يعود لعائلة حلاوة وسط مخيم جباليا، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، نقلوا إلى مستشفى الإندونيسي.

وقصفت طائرات الاحتلال عشرات البنايات السكنية والمنازل ودمرتها بشكل كلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بمئات أطنان المتفجرات والصواريخ التي ألقيت دون سابق إنذار.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي، مُوقعا مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وتدميرا في الأبراج والمنازل والبنايات السكنية، والممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية.

قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي مخيم البريج دير البلح العدوان الإسرائيلى

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