فصائل المقاومة: مقتل 13 من الأسرى لدينا فى القصف الإسرائيلى أمس

أعلنت فصائل المقاومة عن مقتل 13 من الأسرى لديهم، في القصف الإسرائيلي أمس، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أبومصبح: الاحتلال هاجم مركبات للهلال الأحمر

وكان كشف محمد أبومصبح، المتحدث باسم الهلال الأحمر بغزة، عن آخر مستجدات الوضع الصحي في قطاع غزة بعد استمرار القصف لليوم السابع على التوالي، مؤكدًا أن الاحتلال هاجم مركبات للهلال الأحمر رغم أنها محمية دوليًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية: "نعد متطوعينا للتعامل مع سيناريوهات تشابه الوضع الحالي ونعتبر أنفسنا شريان الحياة لمواطنينا".

وأضاف: "إذا تم تنفيذ إخلاء محافظتي غزة وشمال غزة فسيعلن القطاع الصحي الشلل بنسبة 90%"، لافتًا إلى أن محافظة وسط غزة لا تملك إلا مستشفى واحدًا لا يكفي احتياجات المصابين والحالات الحرجة، مشددًا على ضرورة أن تبقى المستشفيات محمية وفي حالة تشغيل.